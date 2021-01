Sturm auf den US-Kongress: "Unsere Demokratie wird überleben"

Bewaffnete Demonstranten, die das Parlamentsgebäude stürmen und Aufruhr auf den Straßen als Geräuschkulisse - das sind keine üblichen Szenen in den USA. Der republikanische Abgeordnete Mike Gallagher, der in seinem Büro Schutz suchte, nachdem die Demonstranten den Zugang zum Kapitol erzwungen hatten, sagte dem Fernsehsender CNN, dass er so etwas seit seinem Einsatz im Irak nicht mehr gesehen habe. Andere verglichen die Situation mit den jüngsten Protesten in Belarus.

Trump-Anhänger besetzen die Treppen zum Kapitol

"Das ist Hochverrat", sagte der politische Kommentator Van Jones und nannte den Sturm auf das Kapitol einen "Aufstand" und eine Rebellion: "So sieht es aus, wenn es keine friedliche Übergabe der Macht gibt."

Trump: "Wir werden nie aufgeben"

Beide Kammern des Kongresses waren am Mittwoch im Kapitol zusammengekommen, um Joe Bidens Sieg im Wahlleutegremium zu bestätigen, als Sicherheitsleute Vizepräsident Mike Pence zur Seite schoben und den Saal evakuierten, weil teils paramilitärisch ausstaffierte Demonstranten auf dem Weg in den Senat waren.

Kurz vorher hatten sich Trump-Anhänger in der Nähe zum "Rettet-Amerika-Marsch" versammelt, bei dem der US-Präsident noch einmal bekräftigte, dass er das Wahlergebnis nicht akzeptiere.

Tausende Trump-Anhänger hatten sich zuvor zum Protest versammelt

"Wir werden niemals aufgeben", sagte er der Menge vor dem Weißen Haus. "Wir werden uns niemals geschlagen geben. Man gibt sich nicht geschlagen, wenn es um Diebstahl geht. Unser Land hat genug ausgehalten, wir werden das nicht mehr hinnehmen." Dann drängte Trump seine Unterstützer, sich Richtung Kongress in Bewegung zu setzen und den republikanischen Abgeordneten "die Sorte Stolz und Verwegenheit" zu geben, die sie "brauchen, um unser Land zurückzuerobern".

Aus Worten werden Taten

Es sei genau diese Rhetorik, sagen Experten, die Trumps Anhänger dazu verleite, zu diesem Maß an Gewalt zu greifen. "Worte spielen eine Rolle", erklärte Laura Merrifield Wilson, Politikwissenschaftlerin an der University of Indianapolis gegenüber der DW. "Was jemand (wie Trump) sagt, kann zur Gewalt anstacheln. Und es ist eine Tatsache, dass der Präsident die Wahlergebnisse wiederholt in Zweifel gezogen hat."

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Es braut sich was zusammen Die Zahl der fanatischen Trump-Anhänger vor dem US-Kapitol ist den ganzen Tag über angewachsen. Zunächst gelingt es den Sicherheitskräften, sie auf Abstand zu halten.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Erste Zusammenstöße Zeitgleich zur gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern, also Senat und Repräsentantenhaus, bei der das Ergebnis der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten offiziell bestätigt werden soll, versammeln sich Anhänger des abgewählten Donald Trump vor dem Kapitol. Es kommt zu ersten Zusammenstößen mit Polizisten, die das Kapitol abschirmen sollen.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Ein zu schwacher Kordon Doch die zunehmend wütende Menge will bis zum Kapitol vordringen. Polizisten versuchen, sie zu stoppen. Einigen aggressiven Trump-Unterstützern gelingt es, ins Gebäude zu kommen.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Erstürmung des Kapitols Einige Demonstranten schaffen es, tief ins Gebäude vorzudringen: bis vor die Türen des Senats.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Verteidigung der letzten Bastion Sicherheitskräfte versuchen, die Randalierer in der Eingangshalle in Schach zu halten. Die Politiker im Senat werden durch einen zweiten Ausgang in Sicherheit gebracht.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Einer kommt durch Derweil schafft es ein Trump-Anhänger an den Sicherheitskräften vorbeizukommen und in den Senat zu stürmen. Er springt von der Besuchertribüne in den Plenarsaal.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Pistolen im Anschlag Dasselbe Bild im anderen Flügel des Kapitols. Auch die zweite Kongresskammer, das Repräsentantenhaus, ist das Ziel der Eindringlinge. Beamte des Kapitol-Sicherheitsdienstes stoppen sie - mit gezogen Waffen.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Feindliche Übernahme? Dennoch dringen Trump-Anhänger immer tiefer ein - auch in die Büroflure des Kapitols. Dort machen sie sich an den Schreibtischen von Abgeordneten breit.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Außer Kontrolle Einer der Eindringlinge lässt das Rednerpult der Repräsentantenhaus-Vorsitzenden Nancy Pelosi mitgehen und trägt es durch das Kapitol. Niemand hält ihn auf.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol In Deckung Die Plenarsäle werden geräumt. Einige suchen Schutz auf der Galerie des Repräsentantenhauses. Wie ein Reporter berichtet, werden Gasmasken verteilt - als Schutz vor Tränengas.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Gasschwaden auf dem Capitol Hill Den Sicherheitskräften bleibt nichts anderes übrig: Um die wütende Menge aufzulösen, setzen sie Tränengas ein.

Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol Großaufgebot beendet Chaos am Kapitol Die Polizeikräfte werden verstärkt, die Nationalgarde eilt zur Hilfe und die Bürgermeisterin verhängt eine nächtliche Ausgangssperre, die bis 6.00 Uhr morgens gilt. So kommt Washington am Abend langsam zur Ruhe. Autorin/Autor: Kristin Zeier



Freie Wahlen und eine friedliche Machtübergabe sind das Fundament der Demokratie. In der Vergangenheit haben die USA sich als der Leuchtturm dieses politischen Systems präsentiert. Ehemalige Autokratien haben sich ihrer der Transformation zur Demokratie von Washington inspirieren lassen.

"Wir als Amerikaner nehmen uns als außergewöhnlich wahr", so Wilson. "Dies könnte unsere Chance sein, es besser zu machen - zu erkennen, dass wir nicht immun sind gegen solche Herausforderungen, dass sowas auch auf amerikanischem Boden passieren kann."

Schock für den Leuchtturm der Demokratie

Die Geschehnisse in Washington seien "ein massiver Bruch mit der politischen und demokratischen Kultur der USA", so der grüne Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour gegenüber der DW. Er hoffe, sie seien "ein Weckruf" für all jene, die die Aufheizer so hoffnungsvoll unterstützt hätten, um "Wege zu finden, die Spaltung zu überwinden".

Die Ereignisse seien besorgniserregend, so Politikwissenschaftlerin Laura Wilson, weil demokratische Wahlen - "ein Prozess, denn wir sehr wertschätzen" - nur funktionieren, wenn die Menschen das Ergebnis akzeptieren. Sie betonte auch, dass sie keine Gefahr für das demokratische Fundament der USA sehe. "Wenn unsere Institutionen so wahr und solide sind, wie wir glauben, dann werden sie danach noch lange weiterleben."