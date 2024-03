Es mag bizarr anmuten, einen Strauß zu reiten, aber auch das ist in manchen Ländern eine beliebte Tradition. Jedes Jahr finden in den USA und auch in Südafrika Straußenrennen statt. Auf den meisten Farmen wird es aber nur noch für Touristen angeboten und oft auch nur für Kinder. In Südafrika liegt das Höchstgewicht für Reiter bei 75 Kilo.