Starke Frauen: Macherinnen, die beeindrucken

Bild: V. Juercke/DW

Pakistan: Frauen erobern die Comedy-Bühnen

Comedy ist in Pakistan eine Domäne der Männer. Amtul Baweja will das ändern – mit „Khawatoon“. In dieser Comedy-Gruppe werden alle Rollen von Frauen gespielt. In ihrer Show bringen sie ihr Publikum auch mit heiklen Themen zum Lachen.

Bild: WDR

Brasilien: Surfen gegen Rassismus

Nuala Costa ist die erste schwarze Frau, die in Brasilien an einem nationalen Surf-Wettbewerb teilgenommen hat. Sie möchte nun, dass andere POC es ihr gleichtun und gründet eine Bewegung, die Frauen und Kindern Selbstvertrauen schenkt. Und damit schlägt sie Wellen.

Bild: DW

Uganda: Global Queen

Emma Naluyima ist Landwirtin, Tierärztin, Lehrerin, Mutter. Die 43-Jährige ist eine Macherin! Auf ihrer Farm im Osten Ugandas zeigt sie Menschen aus den umliegenden Dörfern, wie eine erfolgreiche Landwirtschaft funktioniert. Und nicht nur das!

Bild: DW

Mexiko: Wasser für alle in Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt leidet unter einer dramatischen Wasserkrise. Ein Viertel der Menschen hat nicht mehr ausreichend Trinkwasser und der Grundwasserspiegel sinkt weiter. Betroffen von der Wasserkrise sind vor allem ärmere Menschen. Doch es gibt Ideen, die Krise in den Griff zu bekommen – mit Regenwasser!

Sendezeiten:

DW Deutsch+

MO 25.12.2023 – 21:30 UTC

DI 26.12.2023 – 05:30 UTC

DI 26.12.2023 – 13:03 UTC

DI 26.12.2023 – 19:30 UTC

MI 27.12.2023 – 01:30 UTC

MI 27.12.2023 – 11:03 UTC

MI 27.12.2023 – 15:03 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8