Stanišić-Vorwürfe: Peter Handke reagiert erbost auf Medienfragen

Der frischgebackene Literaturnobelpreisträger konnte sich nicht lange über seine Auszeichnung freuen. Nur wenige Tage später erhielt der gebürtige Bosnier Saša Stanišić den Deutschen Buchpreis und nutzte seine Dankesrede für einen Frontalangriff auf Peter Handke. Dieser stand während des Bosnienkrieges (1992-1995) auf der Seite Serbiens. Er hatte die Luftschläge der NATO verurteilt und 2006 auf der Beerdigung des Ex-Diktators Slobodan Milošević eine Rede gehalten.

Handkes Literatur basiere in Bezug auf den Bosnienkrieg auf einer Lüge, so Stanišićs Vorwurf: "Ich hatte das Glück, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt", sagte der in Hamburg lebende Autor bei der Buchpreis-Verleihung. "Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat, und die in seine Texte der 90er Jahre hineinreicht."

Saša Stanišić kritisiert Peter Handkes Literatur

"Lasst mich in Frieden!"

In seinem österreichischen Heimatort Griffen sprachen Medienvertreter Handke zunächst auf einem offiziellen Pressetermin auf Stanišićs Kritik an. Mittlerweile ist die Situation aus Handkes Sicht eskaliert: "Ich steh vor meinem Gartentor und da sind 50 Journalisten ­- und alle fragen nur wie Sie", sagte er in einem im österreichischen Radio auf Ö1-"Morgenjournal" gesendeten Mitschnitt. "Und von keinem Menschen, der zu mir kommt, höre ich, dass er sagt, dass er irgendetwas von mir gelesen hat, dass er weiß, was ich geschrieben habe, es sind nur die Fragen: Wie reagiert die Welt, Reaktion auf Reaktion. Ich bin ein Schriftsteller, komme von Tolstoi, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes, lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen!"

Vermehrte Kritik an Entscheidung des Nobelpreiskomitees

Saša Stanišić war nicht der erste, der die Vergabe des Literaturnobelpreises an Handke kritisierte. Die Meinungen zur Auszeichnung Handkes durch das Nobelpreiskomitee gehen weltweit auseinander und haben mittlerweile bundesweit eine Feuilleton-Debatte ausgelöst.

