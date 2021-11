Peter Handke ist ein österreichischer Schriftsteller und einer der bekanntesten deutschsprachigen Autoren. 2019 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur zuerkannt.

Handke wurde in den 1960er und 70er Jahren mit Theaterstücken wie "Publikumsbeschimpfung" und Romanen wie "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" bekannt. Während des Balkankrieges in den 90er Jahren waren seine pro-serbischen Meinungen höchst umstritten. In seinen jüngsten Werken kritisiert er die moderne Welt und die mit ihr verbundene Bildüberflutung.