Sonne, Sand und Sex: 10 schweißtreibende Sommerfilme

Hitze, Pool & Meer: Die zehn schönsten Sommerfilme

Do the Right Thing

Sommerliche Hitze in der Großstadt und daraus resultierende überkochende Emotionen - das war ein Thema in Spike Lees "Do the Right Thing", der in Brooklyn spielt. "'Do the Right Thing' (...) ist aufregend und abwechslungsreich wie ein brütend heißer Sommertag und vielleicht der intelligenteste, ehrlichste und stylischste Film zum Thema Rassismus, der bisher gedreht wurde", schrieb ein Kritiker.