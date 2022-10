Slowenien: Parlament auf der Hirtenalm

Je mehr Kühe ein Hirte besitzt, desto mehr Stimmen hat er im 'Hirtenparlament'. Aber er muss auch umso mehr Arbeitsstunden für gemeinschaftliche Zwecke leisten. Touristen lieben das traditionelle Hirtendorf - doch die Kinder der Hirten ziehen lieber ins Tal.

Italien: Homosexuelle Paare fürchten Rechtsbündnis

Für Monica und Maria ist der Wahlsieg von Giorgia Meloni ein Alptraum: Sie sind ein lesbisches Paar, ihre beiden Kinder haben sie gegenseitig adoptiert. Doch das könnte in Zukunft zum Problem werden. Nach dem Sieg der postfaschistischen Partei Fratelli d’Italia bei den Parlamentswahlen überlegt das Paar, Italien zu verlassen. Sie befürchten Hasskampagnen gegen die LGBTQ-Community, denn Meloni hat immer wieder gegen Regenbogenfamilien gewettert.

Albanien: Vergessene Flüchtlinge aus Afghanistan

Nach ihrer Flucht vor den Taliban hängen Afghanen noch immer in Albanien fest. Die USA hatten versprochen, sie aufzunehmen. Ministerpräsident Edi Rama erhebt Vorwürfe. Doch das amerikanische State Departement schweigt. Seit mehr als einem Jahr hängen die Geflüchteten nun in einem Ferien-Ressort fest. Der Traum von Freiheit ist Verzweiflung gewichen. Für sie ist es ein Leben im Wartestand.

Frankreich: Das Champagner-Klima

Durch die Hitze ist dieses Jahr der Champagner besonders gut. Die Trauben sind süß und es gibt extrem viele Reben. Eigentlich wurde ja der Champagner erfunden, weil der Wein in der Champagne so schlecht war. Durch den Klimawandel ist jetzt alles anders und der Champagner schmeckt noch besser. Aber so gut finden die Champagner-Winzer das nun doch nicht. Denn durch die große Menge an ausgezeichnetem Champagner gehen die Preise runter. Hinzu kommt, dass es weniger Käufer gibt, denn die Russen kaufen zur Zeit weniger französische Luxus-Produkte.

Ukraine: Angst vor einem Winter ohne Heizung

Den Menschen in der Ukraine steht der schwerste Winter seit der Unabhängigkeit bevor, fürchtet die Regierung. Viele Menschen sind ohne Heizung oder warmes Wasser.

