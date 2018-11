Sieben Frauenfilme, die etwas bewegten

Frauenpower auf dem Regiestuhl

Platz 4: Kick It Like Beckham

Ein großer Überraschungserfolg war im Jahr 2002 der britische Film "Bend It Like Beckham" (dt. Verleihtitel: "Kick It Like Beckham"). Die in Kenia geborene Regisseurin Gurinder Chadha, deren Eltern indische Wurzeln haben, erzählte von einer jungen talentierten Fußballspielerin (Keira Knightley), die sich ausgerechnet im Männersport Fußball beweisen will: eine sehr sympathische Multikultikomödie!