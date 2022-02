Selenskyj rechnet mit russischem Sturm auf Kiew

Das Wichtigste im Überblick:

Ukraine rechnet mit Angriff auf Kiew in Kürze

Erste russische Einheiten sind bereits in der Hauptstadt

Russland blockiert UN-Resolution

NATO verlegt Einheiten der schnellen Einsatztruppe

Neue Sanktionen gegen Putin und Lawrow

Papst kritisiert Krieg als "Versagen der Menschheit"

"Das Schicksal des Landes entscheidet sich gerade jetzt", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft auf seinem Telegram-Kanal. "Der Feind werde alle seine Kräfte einsetzen, um unseren Widerstand zu brechen", so Selenskyj. Er fügte hinzu: "In dieser Nacht setzen sie zum Sturm auf Kiew an."

Der ukrainische Staatschef rief seine Landsleute dazu auf, "den Feind wo auch immer möglich aufzuhalten". Die Bevölkerung sollte alle Markierungen entfernen, die Saboteure an Straßen und Häusern anbringen. "Verbrennt die feindliche Militärtechnik mit allem, was zur Verfügung steht!"

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, Brücken würden ab sofort unter besondere Bewachung gestellt. Zudem sollen an strategischen Objekten Kontrollpunkte eingerichtet werden. "Die Lage ist jetzt - ohne Übertreibung - bedrohlich für Kiew", erklärte der ehemalige Profiboxer. "Die Nacht, kurz vor Tagesanbruch, wird sehr schwierig."

Unübersichtliche Gesamtsituation

Wie weit die russischen Streitkräfte in andere Landesteile vorgedrungen sind, ist kaum zu überblicken. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums seien Streitkräfte erst in Asow am Asowschen Meer gelandet und hätten anschließend "ohne Widerstand" die ukrainische Kleinstadt Melitopol besetzt.

Video ansehen 04:53 Ukraine-Krieg: Russische Armee dringt nach Kiew vor

Auch die ukrainische Seite vermeldet Erfolge. Demnach habe man südlich von Kiew ein militärisches russisches Transportflugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 abgeschossen. An Bord seien russische Fallschirmjäger gewesen, schrieb der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj in der Nacht zum Samstag auf Twitter. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten

Ungeachtet der Kriegshandlungen gibt es aber auch Hinweise auf diplomatische Bemühungen. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine stehe die Führung in Kiew mit dem Kreml in Kontakt, teilte der Sprecher des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Serhij Nikiforow, mit. Die Ukraine sei immer zu Gesprächen über eine Einstellung der Kämpfe und über einen Frieden bereit gewesen, schrieb Nikiforow auf Facebook. Weiter heißt es, beide Seiten würden sich momentan "über Ort und Zeit eines Gesprächsprozesses" austauschen.

In der Nähe der Hauptstadt Kiew steigen Rauch und Flammen auf

In Moskau will man von konkreten Absprachen indes noch nichts wissen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte, die Ukraine habe Gespräche zunächst abgelehnt und die Frage auf Samstag verschoben. Eine generelle Dialogbereitschaft der ukrainischen Seite wurde durch Moskau aber bestätigt. Kremlsprecher Dmitri Pesko sprach von einem Schritt in die richtige Richtung.

Russland blockiert UN-Resolution

Im UN-Sicherheitsrat in New York scheiterte unterdessen wie erwartet eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution. Moskau legte bei der Abstimmung im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen ein Veto gegen den Text ein - China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich.

Dem von den USA und Albanien vorgelegten Entwurf zufolge sollte das Gremium die "Aggression" Russlands gegen die Ukraine "auf das Schärfste verurteilen". In den Stunden vor der Abstimmung war der Text noch abgeschwächt worden, um zu verhindern, dass die drei Länder, die sich enthielten, ebenfalls dagegen stimmen, wie ein Diplomat sagte. So wurde etwa das Wort "verurteilen" durch "bedauern" ersetzt.

Als kleiner Erfolg wurde von westlichen Gremienvertretern indes Chinas Schritt gewertet, sich lediglich zu enthalten anstatt zusammen mit seinem Partner Russland ein Veto einzulegen. Dies sei ein erfolgreicher Versuch, Russland diplomatisch zu isolieren und einen Keil zwischen Moskau und Peking zu treiben, hieß es.

EU-Sanktionen treten in Kraft

In der Nacht zum Samstag sind neue EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft getreten. Die Strafmaßnahmen zielen darauf ab, dem Land und seiner Wirtschaft erheblichen Schaden zuzufügen. Dafür werden zum Beispiel die Refinanzierungsmöglichen des Staates und von ausgewählten privaten Banken und Unternehmen eingeschränkt.

Der russischen Airline Aeroflot könnten wie hier im Fall des Airbus A321neo die Ersatzteile ausgehen

Die EU erlässt zudem Ausfuhrbeschränkungen für strategisch wichtige Güter, die insbesondere Unternehmen aus dem Verkehrs- und Energiesektor treffen sollen. Betroffen von den Sanktionen sind auch Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow persönlich. Beide Politiker wurden von der EU auf die Sanktionsliste gesetzt. Möglicherweise in der EU vorhandene Vermögen können so eingefroren werden. Allerdings ist bislang unklar, ob überhaupt Gelder in EU-Staaten deponiert sind.

Finanzielle Abwärtsspirale

Die Ratingagentur Moody's droht Russland mit einer Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit auf Schrottniveau. Es gebe "ernsthafte Sorgen", ob es Russland gelinge, die Auswirkungen von Sanktionen auf seine Wirtschaft, seinen Haushalt und sein Finanzsystem abzufedern, erklärte Moody's.

Auch die Aussichten für die Kreditwürdigkeit der Ukraine trüben sich ein. Die Moody's-Experten verwiesen auf die hohe Abhängigkeit des Landes von ausländischen Kreditgebern. Sollte sich der Krieg weiter ausweiten, könnte das zu Schwierigkeiten führen.

Angesichts des russischen Einmarsches hat die Ukraine bereits zusätzliche Unterstützung beim Internationalen Währungsfonds (IWF) angefragt. Die Regierung in Kiew habe zusätzlich zum laufenden 2,2 Milliarden Dollar schweren Hilfsprogramm weitere Nothilfen beantragt, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Freitag. Der IWF werde "die Ukraine auf jede uns mögliche Weise unterstützen", fügte sie hinzu. Das laufende Darlehensprogramm endet planmäßig im Juni. Der Fonds habe aber "eine Reihe von Instrumenten in ihrem Werkzeugkasten", um Hilfe zu leisten, sagte Georgieva.

Solidaritätsveranstaltungen in Deutschland

Während die diplomatischen Bemühungen für ein baldiges Ende des Krieges auf Hochtouren laufen, versuchen viele Bundesbürger gegen ein Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit anzukämpfen. Am Freitagabend nahmen an mehreren Orten in Deutschland Menschen an Kundgebungen für Frieden in der Ukraine teil.

Trotz Starkregens versammelten sich in Hannover zahlreiche Menschen vor der Marktkirche

Vor der Hannoveraner Marktkirche versammelten sich nach Polizeiangaben rund 1500 Menschen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kündigte Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine an. "Ich sage, in Niedersachsen wird es Zuflucht geben für diejenigen Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen", sagte der SPD-Politiker.

Bei zwei Kundgebungen in Bremen kamen der Polizei zufolge bis zu 3000 Menschen zusammen. Bei einem Friedensgebet auf dem Marktplatz forderte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte ein sofortiges Ende der Angriffe. Die russischen Truppen müssten das Land unverzüglich wieder verlassen.

Papst kritisiert Russland

Auch der Vatikan hat auf die russische Invasion reagiert. In einem Tweet in russischer Sprache erklärte Papst Franziskus: "Jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat." Das Zitat stammt aus einer Enzyklika des Papstes aus dem Jahr 2020 und wurde in mehreren Sprachen veröffentlicht.

Papst Franziskus hatte angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine zuvor bereits Russlands Botschaft beim Heiligen Stuhl aufgesucht. Der Papst habe bei dem gut halbstündigen Besuch "seine Besorgnis über den Krieg" zum Ausdruck gebracht, teilte der Vatikan mit, ohne Angaben dazu zu machen, wer bei dem Treffen anwesend war und was genau besprochen wurde. Franziskus hatte am Mittwoch, einen Tag vor Russlands Einmarsch, vor "zunehmend alarmierenden Szenarien" in der Ukraine gewarnt. "Ein weiteres Mal ist der Frieden aller durch Einzelinteressen bedroht", sagte der Papst.

djo/haz (afp, dpa, rtr)