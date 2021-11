Sehenswürdigkeit

Jedes Land hat sie, jede Stadt. Sie machen Orte berühmt - Sehenswürdigkeiten. Es können einzelne Gebäude sein, Ruinen, ganze Stadtteile oder einzigartige Natur.

Der Eiffelturm in Paris ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Welt, aber auch die Tempel von Angkor Wat in Kambodscha, die Berliner Mauer oder der Grand Canyon in den USA gehören dazu. Sehenswürdigkeiten werden häufig zu Wahrzeichen mit internationaler Bekanntheit und sind fester Bestandteil touristischer Programme. Manchmal sind Sehenswürdigkeiten so bemerkenswert und einzigartig, dass die UNESCO sie in die Liste der Welterbestätten aufnimmt.