Das 20. Jahrhundert war geprägt vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ab 1933 herrschten die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler in Deutschland. Sie ermordeten mehr als 6 Millionen Juden und zahlreiche weitere Opfer. Heute erinnern viele Gedenkstätten in Deutschland an diese Zeit. Das bekannteste Mahnmal, ein Feld aus 2711 Betonstelen, befindet sich neben dem Brandenburger Tor in Berlin.