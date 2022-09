Europa mit dem Rad erleben

Vom Rhein an die Nordsee

Vom Quellgebiet des Rheins in den Schweizer Alpen führt der Radfernweg EV 15 über 1230 Kilometer an einem der wichtigsten Flüsse Europas entlang. Durch unberührte Natur in den Rheinauen am Oberlauf des Stroms, durch das romantische Mittelrheintal mit seinen Burgen, vorbei an den Industriestandorten des Ruhrgebiets bis zur Mündung in die Nordsee im niederländischen Rotterdam.