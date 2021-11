Die Lifeline ist ein Schiff des privaten Vereins Mission Lifeline. Es wird genutzt, um in Seenot geratene Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zu retten.

Dem Schiff wurde mehrfach die Einfahrt in Häfen vorübergehend verweigert. Die jeweiligen Staaten beziehen sich auf einen seerechtlichen Graubereich, nach dem Schiffe zwar verpflichtet sind, Menschen in Seenot zu retten, Staaten jedoch nicht uneingeschränkt verpflichtet sind, Schiffe mit Geretteten an Bord einlaufen zu lassen.