Schach-Weltmeister gesucht: Wer folgt auf Magnus Carlsen?

Wenn am Sonntag in der kasachischen Hauptstadt Astana die ersten Züge auf das Brett kommen, ist Magnus Carlsen nicht mehr dabei. Der weiterhin beste Schachspieler der Welt wird stattdessen die Partien seiner beiden möglichen Nachfolger Jan Nepomnjaschtschi und Ding Liren live im Internet kommentieren. Carlsens freiwilliger Verzicht auf die WM-Titelverteidigung hat den Schachsport in eine schwierige Lage gebracht: Schließlich hat der Dauer-Champion aus Norwegen in den vergangenen Jahren entscheidend zur wachsenden Popularität des traditionsreichen Denksports beigetragen.

Jura-Student gegen Schnellspieler

Das sieht auch Ding Liren so. "Schach hat dadurch an Glanz verloren”, sagte der chinesische WM-Finalist Anfang Januar gegenüber der "Zeit". Er selbst möge es gar nicht, berühmt zu sein. Dabei ist Ding Liren, die aktuelle Nr. 3 der Weltrangliste, in der Schachszene alles andere als ein Unbekannter. Seit einem Jahrzehnt spielt der frühere Jura-Student in der absoluten Weltspitze mit und ist ein starker Positionsspieler, der nur selten in die Gefahr gerät, eine Partie zu verlieren.

Noch immer der Beste: Magnus Carlsen

Das ist bei seinem Gegner in Astana ganz anders. Der Russe Jan Nepomnjaschtschi ist bekannt als ein Spieler, der sehr schnell zieht und immer gut für eine Überraschung ist. Mal wartet "Nepo” mit genialen Angriffsideen auf, mal leistet er sich haarsträubende Fehler. So zum Beispiel vor zwei Jahren in seinem WM-Match gegen Carlsen: Nach gutem Beginn verlor Nepomnjaschtschi plötzlich den Faden, kassierte drei Niederlagen und hatte am Ende keine Chance gegen den Norweger.

Dennoch geht der Russe jetzt als leichter Favorit in das Match über 14 Partien. Die Erfahrung aus dem ersten WM-Kampf und die große Unterstützung durch die russische Schach-Szene sprechen für Nepomnjaschtschi. Das bestätigt auch Großmeister Peter Heine Nielsen, der als langjähriger Chefcoach von Magnus Carlsen genau weiß, auf was es in einem WM-Kampf ankommt: "Ding Liren muss persönlich extrem stabil auftreten, nur dann hat er eine Chance.”

WM im Schatten des Krieges

Doch in Astana geht es nicht nur um die besten Züge auf dem Schachbrett. Überschattet wird das Duell um die Carlsen-Nachfolge von dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Jan Nepomnjaschtschi tritt wegen der Sanktionen gegen Russland in Astana unter neutraler Flagge an. Er selbst hat im vergangenen Jahr einen offenen Brief russischer Schachspieler gegen den Krieg unterzeichnet. Dennoch dürfte ein möglicher Weltmeister Nepomnjaschtschi im schachbegeisterten Russland von der Propaganda gefeiert werden.

Carlsen-Trainer und FIDE-Kritiker: Peter Heine Nielsen

Hinzu kommt: Der von einem Russen angeführte und traditionell eng mit dem Kreml verbundene Weltschachverband FIDE tut sich diesmal besonders schwer, die WM international zu vermarkten. Und das, obwohl der Schachsport zuletzt weltweit deutlich an Popularität gewonnen hat. Gesponsert wird der mit zwei Millionen Euro dotierte WM-Kampf jetzt von dem milliardenschweren Finanz-Unternehmer Timur Turlov, der auf der Sanktionsliste der Ukraine steht.

Turlov war bis Herbst 2022 russischer Staatsbürger und besitzt inzwischen einen kasachischen Pass. Peter Heine Nielsen, der als Kritiker des aktuellen FIDE-Präsidiums bekannt ist, zeigt sich von den Schachfunktionären enttäuscht: "Ich halte das für falsch. Der Schachsport boomt. Es sollte doch einfach sein, einen Sponsor zu finden, der nicht auf einer Sanktionsliste steht.”

Die DW hat für diesen Artikel auch den Weltschachbund FIDE angefragt. Die eingereichten Fragen blieben bisher unbeantwortet (Stand: 06.04.2023, 14 Uhr).