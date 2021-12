"Nepo" macht zu viele Fehler - Magnus Carlsen bleibt Schach-Weltmeister

Am Ende ging alles ganz schnell. Ein kurzes Händeschütteln, ein Achselzucken des Herausforderers: Die Schach-Weltmeisterschaft 2021 ist Geschichte. Mit einem weiteren Sieg hat der alte und neue Champion Magnus Carlsen (Norwegen) schon nach elf Runden mit 7,5 : 3,5 Punkten seinen Titel verteidigt. Von großer Freude ist nach der Partie bei dem Norweger allerdings nichts zu spüren. Zu klar seine Dominanz, zu grob die Schnitzer seines Gegner Jan Nepomniachtchi in den letzten Runden. "Ich habe nicht erwartet, dass das Match so verlaufen würde", so der jetzt fünffache Weltmeister, "ab einem Punkt konnte mein Gegner nicht mehr sein bestes Schach aus Brett bringen."

Rätselhafte Niederlagen-Serie

Vize-Weltmeister Jan Nepomnjaschtschi: Viele Fehler, keine Erklärung

Für Jan Nepomniachtchi bedeutet dieser WM-Kampf mehr als eine sportliche Niederlage. Bei der abschließenden Pressekonferenz wirkte der 31-jährige Großmeister aus Moskau äußerlich gefasst, aber auch ein wenig geschockt: "Ich habe in meiner Karriere schon viele dumme Partien verloren, aber noch nie so viele in so kurzer Zeit", sagte er.

Auch an diesem Freitag (10.12.2021) war es wieder soweit. In einer ausgeglichenen Stellung entschied sich "Nepo" schnell zu einem vermeintlich trickreichen Angriff auf Carlsens Turm, übersah aber einmal mehr einen Zwischenzug, mit dem Carlsen sofort seinen König attackieren konnte. In der Folge hatte der Weltmeister keine Mühe, den Sieg perfekt zu machen. "Ich habe keine Ahnung, was in den letzten Partien los war, ich denke aber, es hatte nichts mit Schach zu tun", so Nepomniachtchis Versuch einer Erklärung für seine Patzer-Serie.

Die Schach-Experten sind sich einig: Die Leistung des sympathischen Russen in der zweiten Turnierhälfte ist eine große Enttäuschung. Statt spannender Partien auf Augenhöhe produzierte Nepomniachtchi auf einmal Runde für Runde kuriose Fehlzüge, über die sicherlich noch lange gerätselt wird. "Die sechste Partie hat alles entschieden“, vermutet auch der Weltmeister in der abschließenden Pressekonferenz. In dieser mit 136 (!) Zügen längsten Partie der WM-Geschichte hatte Carlsen nach wechselhaften Verlauf seinen Gegner niedergerungen. Einer Niederlage, von der sich Nepomniachtchi in Dubai nicht mehr erholen konnte.

Carlsen dominiert die Schachwelt

Fest steht: Magnus Carlsen ist seit 2013 Weltmeister und war noch nie so überlegen wie jetzt. In der Weltrangliste ist der Norweger allen Konkurrenten enteilt. Der usbekische Elite-Trainer Rustam Kasimjanov erklärt sich die Dominanz des Norwegers so: "Carlsen ist sehr universell." Das bedeutet: Der Weltmeister kann fast jede Art von Stellung gut spielen. "Die anderen Top-Spieler um ihn herum scheinen diese Flexibilität nicht zu haben - deshalb ist Carlsen besser", so Kasimjanov im Interview mit der DW.

Die Schachwelt blickt unterdessen nach vorne. Denn schon für Ende 2022 oder Anfang 2023 ist die nächste WM geplant. Noch steht nicht fest, wer sich für den nächsten Zweikampf mit dem Dauerweltmeister qualifizieren wird. Im Rennen ist mit dem gerade einmal 17jährigen Vincent Keymer- auch ein Deutscher. Der Schüler aus der Nähe von Mainz hat ab Februar eine kleine Außenseiter-Chance, sich in das Kandidatenturnier zu spielen.

Alireza Firouzja - der nächste Carlsen-Gegner?

Wahrscheinlicher ist es aber, dass sich ein anderer junger Spieler in den kommenden Monaten durchsetzt: Der Franzose Alireza Firouzja ist auch erst 18 Jahre alt und hat zuletzt mit einer beeindruckenden Siegesserie auf sich aufmerksam gemacht. Der gebürtige Iraner ist inzwischen die Nummer zwei in der Welt. Gut möglich, dass sich der Platzhirsch aus Norwegen bald der Angriffe des jungen Franzosen erwehren muss.