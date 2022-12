Magnus Carlsen - hat sich der Schachweltmeister selbst schachmatt gesetzt?

Der (noch) amtierende Schachweltmeister ist nach einem schwierigen Jahr mit sich im Reinen. "Ich liebe es, Schach zu spielen, aber ich habe keinen großen Ehrgeiz mehr, etwas zu erreichen", erzählt Magnus Carlsen in einem Interview mit dem Schach-Portal chess.com. Die Botschaft des vielleicht besten Schachspielers aller Zeiten lautet: Ich muss niemandem mehr etwas beweisen - und will mich nicht mehr der anstrengenden Vorbereitung auf ein WM-Duell aussetzen.

Schon im Sommer hatte der Norweger daher seine Entscheidung bekannt gegeben: Einen Rückkampf um den WM-Titel gegen Jan Nepomnjaschtschi aus Russland wird es nicht mehr geben. Der fünfmalige Champion tritt mit gerade einmal 32 Jahren ungeschlagen ab - wohl auch, weil der sportliche Reiz fehlt. Im klassischen Schach liegt er weiter deutlich vor seinen Konkurrenten.

Weltmeisterschaft in der Krise

"Für die WM und den Weltverband FIDE ist das natürlich ein Verlust, wenn der Spieler, den alle für den besten halten, nicht mehr antritt", sagt der dänische Großmeister Peter Heine Nielsen, Carlsens langjähriger Cheftrainer. Im Gespräch mit der Deutschen Welle ist er aber sicher: "Die Schach-Weltmeisterschaften haben eine lange Geschichte und die WM hat schon größere Krisen als diese überstanden." Doch auch der oberste deutsche Schachspieler, Schachbund-Präsident Ullrich Krause, findet, dass der Weltverband keine gute Figur macht: "Die müssen jetzt irgendwie erklären, warum der Weltmeister nicht mehr Weltmeister sein will."

Peter Heine Nielsen, dänischer Schachgroßmeister und Magnus Carlsens langjähriger Cheftrainer

Immerhin: Magnus Carlsen hat sich im Sommer eine Tür offen gelassen - vielleicht tritt er in den nächsten Jahren noch einmal an. Die Frage ist nur, was für eine WM das dann sein wird. Denn Carlsen hatte in den letzten Jahren immer wieder deutlich gemacht, dass er das klassische Format für ein Auslaufmodell halte. Mehrwöchige Turniere und Zweikämpfe mit stundenlangen Partien seien nicht mehr zeitgemäß, findet der Champion. Auch sein Coach sieht das so: "Schnelle Partien sind auch interessanter für die Zuschauer, die keine Experten sind", meint Nielsen. Hinzu kommt: "Die Spieler lieben Schnellschach. Ich halte das für einen unaufhaltsamen Trend, den die Schachwelt fördern und nicht bekämpfen sollte."

Fischer Random: Ausgangsstellung per Los?

Kürzere Bedenkzeiten sind nicht die einzige Veränderung, die Carlsen propagiert, um den altehrwürdigen Denksport Schach zu modernisieren. "Fischer Random" heißt eine Schach-Variante, die auf seinen legendären Vorgänger Bobby Fischer zurückgeht. Dabei wird zu Beginn die Ausgangsstellung der Figuren ausgelost. Die Eröffnungsvorbereitung, die im modernen Schach eine große Bedeutung hat, wird so umgangen. Die Spieler betreten vom ersten Zug an Neuland, was zu mehr Fehlern und dadurch spannenderen Partien führt. Auch Schachbund-Chef Ullrich Krause ist ein Fan: "Ich kann mir vorstellen, dass wir in dieser Disziplin demnächst Turniere ausrichten."

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Schach-WM 1972 - Bobby Fischer triumphiert in Reykjavik Er war nicht zu stoppen: Bobby Fischer auf dem Weg zum WM-Titel im Schachsport. Der damals 29-jährige Großmeister aus New York gilt als genauso exzentrisch wie genial. Das Match gegen den russischen Champion Boris Spasski geht in die Geschichte ein. Das Foto entstand am 23. August 1972 - eine Woche später erreichte Fischer sein großes Ziel, auf das er seit seiner Jugend hingearbeitet hatte.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Ende eines Nervenkriegs Am 1. September 1972 ist es soweit: Nach einem spannenden Match setzt sich Fischer mit 12,5:8,5 Punkten deutlich gegen Spasski durch. Die Sowjetunion hat damit zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die Schach-Krone verloren - ausgerechnet an einen US-Amerikaner. Die Welt ist fasziniert von dem Zweikampf Ost gegen West mitten im Kalten Krieg.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Das Schach-Wunderkind Rückblick: Robert James Fischer (genannt "Bobby") wird am 9. März 1943 in Chicago geboren. Er wächst im New Yorker Stadtteil Brooklyn bei seiner Mutter auf. Die Familie hat wenig Geld. Fischers Mutter ist Krankenschwester und wird als Kommunistin vom FBI beobachtet. Bobby ist schon als Kind ein sehr starker Schachspieler: 1958 - mit nur 14 Jahren - gewinnt er zum ersten Mal die US-Meisterschaft.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Allein gegen alle Mit 16 Jahren gilt Fischer bereits als einer der besten Schachspieler der Welt. Seine großen Konkurrenten kommen aus der Sowjetunion, die den Schachsport seit dem Zweiten Weltkrieg dominiert. Fischers großes Vorbild damals ist der lettisch-sowjetische Großmeister und spätere Weltmeister Michail Tal. 1959 treffen die beiden in Zürich aufeinander. Die Partie endet Remis.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Der Rivale: Boris Spasski Im Laufe der 1960er-Jahre entwickelt sich Boris Spasski (rechts) zum besten Spieler der Sowjetunion. Spasski erringt schließlich 1969 den Weltmeister-Titel. Vor dem Match in Island hatte er noch nie gegen Bobby Fischer verloren. Entsprechend siegesgewiss war der in der Schach-Szene beliebte Russe nach Reykjavik gekommen. Hat er Fischer unterschätzt?

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Das Match des Jahrhunderts Tritt Fischer überhaupt an? Die Verhandlungen mit Fischer vor dem Titelkampf 1972 sind kompliziert. Das ehemalige Wunderkind aus New York misstraut den sowjetischen Schachspielern und dem Weltschachverband. Erst in letzter Minute gelingt es den isländischen Organisatoren, Fischer nach Reykjavik zu holen. Gleich in der ersten Runde kassiert er eine Niederlage.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Fischers Triumph Im Laufe des Wettkampfs übernimmt Fischer aber immer mehr die Initiative. Die letzte Partie des Zweikampfs wird am 31. August 1972 als Hängepartie unterbrochen. Am nächsten Tag erscheint Spasski nicht mehr zur Wiederaufnahme der Partie und teilt dem deutschen Schiedsrichter Lothar Schmid am Telefon die Aufgabe der Partie mit. Damit steht am 1. September 1972 fest: Bobby Fischer ist Weltmeister.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts 1992 - Fischer taucht wieder auf Was folgt, ist das größte Rätsel der Schachgeschichte: Nach der WM zieht sich der neue Weltmeister völlig vom Schach zurück. Er verliert kampflos den Titel. Nur einmal noch kehrt er ans Schachbrett zurück. 1992 tritt er in einem Privatkampf in Serbien wieder gegen Boris Spasski an - und gewinnt. Doch Fischer verstößt gegen US-Sanktionen und ist seitdem auf der Flucht vor der Justiz seines Landes.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Rückkehr nach Reykjavik 2005 ist Fischers Flucht zu Ende: Er sitzt in Abschiebehaft in Tokio. Zuletzt war er immer wieder mit antiamerikanischen und antisemitischen Tiraden aufgefallen. Doch die Isländer haben den Ex-Champion nicht vergessen: Eine Gruppe von Schachspielern schafft es, den kranken Fischer nach Reykjavik zu holen. Dort verbringt er seine letzten Lebensjahre. Bobby Fischer stirbt 2008.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Schach boomt Im Jahr 2020 - fast 50 Jahre nach dem "Match des Jahrhunderts" - ist Schach auf einmal wieder in aller Munde. Die Netflix-Serie "Das Damengambit" mit der US-Schauspielerin Anya Taylor-Joy in der Rolle des Schachgenies Beth Harmon wird zum TV-Erfolg in der Corona-Zeit. Die Figur Beth Harmon greift Motive aus Bobby Fischers Leben auf. Der Mythos lebt.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Magnus Carlsen - Fischers Nachfolger? Bobby Fischer galt lange für viele als der beste Spieler aller Zeiten. "Fischer war ein ungemein kämpferischer Spieler, das beeindruckt noch heute," so der isländische Großmeister Helgi Olafson, der Fischer in seinen letzten Jahren auf Island unterstützte. Dieser unbändige Siegeswille zeichnet auch den aktuellen Weltmeister Magnus Carlsen aus - der wie Fischer schon als Kind überragend spielte.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Ein deutsches Wunderkind Überragend gut ist seit einigen Jahren auch ein junger Deutscher. Vincent Keymer (rechts) ist inzwischen 17 Jahre alt, der beste Schachspieler in Deutschland und auf dem Weg in die Top-10 im Weltschach. Mit 14 Jahren spielte er zum ersten Mal gegen Weltmeister Magnus Carlsen - und verlor knapp. Auch Keymer hat eine Verbindung nach Reykjavik. 2021 wurde er dort sensationell Vize-Europameister.

Bobby Fischer und das Match des Jahrhunderts Bobby Fischer (1943 - 2008) Bobby Fischer hat 2008 seine letzte Ruhe auf Island gefunden. Sein Gegner im "Match des Jahrhunderts", der Russe Boris Spasski, lebt heute zurückgezogen in Moskau - nach zwei Schlaganfällen ist er auf den Rollstuhl angewiesen. "Spasski hat sich immer um Fischer Sorgen gemacht", so der isländische Schachmeister Helgi Olafson, der beide Spieler gut kannte, "wie ein großer Bruder." Autorin/Autor: Holger Hank



Angetrieben werden diese Diskussionen in der Schach-Szene vor allem durch die enorme Popularität des Denksports im Internet. Seit der Corona-Krise hat sich Schach online fast zu einem Massenphänomen entwickelt. "Schach ist nun ein Big Business," sagt Peter Heine Nielsen. "Klickzahlen sind die Priorität, Onlineportale und Streamer treiben das jetzt an." Die Verbände hinken dieser Entwicklung noch hinterher: "Der Weltverband FIDE hat immer noch Schwierigkeiten, globale Sponsoren zu finden", kritisiert Nielsen.

"Aufgrund des russischen Einflusses auf die Organisation verlässt man sich weiter auf die Finanzierung durch den russischen Staat und die Oligarchen." Dass sich daran etwas schnell ändert, glaubt Nielsen nicht. Im Sommer war er Teil eines Teams, das gegen den amtierenden russischen FIDE-Präsidenten Arkadi Dworkowitsch angetreten ist. Vergeblich: Trotz der internationalen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs entschieden sich die FIDE-Delegierten mit großer Mehrheit für den Status Quo und den Kreml-nahen Dworkowitsch.

Carlsens börsennotierte Firma muss fusionieren

Doch auch Magnus Carlsen und seinem Team wurden im Jahr 2022 zum ersten Mal Grenzen in der schönen, neuen Welt des Online-Schachs aufgezeigt. Seit Beginn der Corona-Krise hatte Carlsen das Schachspiel im Internet gefördert und seine Play Magnus Group als millionenschweres Schach-Unternehmen sogar an die Börse gebracht. Im August dann der Paukenschlag: Etwas zerknirscht teilte der Weltmeister mit, dass seine Firma mit dem Konkurrenten chess.com zusammengehe. Schnell war klar, dass dies keine Fusion auf Augenhöhe, sondern eher eine Übernahme durch die finanzstärkere US-Firma darstellte. Endgültig vollzogen wurde das Geschäft in der Woche vor Weihnachten. Der neue starke Mann im internationalen Schach-Business ist nicht Magnus Carlsen, sondern chess.com-Chef Daniel Rensch. Der noch amtierende Schachweltmeister arbeitet jetzt faktisch als sein Markenbotschafter.

Betrug im Spitzenschach

Ob Online-Schach und die neuen populären Varianten des Denksports aber langfristig sportlich und kommerziell erfolgreich sein werden, ist keineswegs ausgemacht. Ein Hauptgrund: Betrug ist im Internet-Schach besonders einfach. Wer kann schon sagen, ob nicht im Hintergrund Computer die besten Züge austüfteln? Carlsen selbst brachte das Thema 2022 auf die Agenda und trat damit eine Affäre los, die immer noch nicht ausgestanden ist.

Jung, wild und umstritten: US-Schachprofi Hans Niemann (r.) spielt beim Sinquefield Cup gegen Magnus Carlsen

Nach einer etwas überraschenden Niederlage gegen das US-Nachwuchstalent Hans Niemann zog der Weltmeister sich im Herbst aus dem hochdotieren Sinquefield Cup zurück. Der Norweger erhob erst indirekte, dann sogar direkte Betrugsvorwürfe gegen den US-Amerikaner. Der Skandal war perfekt. Zwar scheint es Belege zu geben, dass Niemann in der Vergangenheit im Internet betrogen hat. Einen Nachweis, dass der 19-jährige auch am Brett mit Computer-Hilfe spielt, konnte bisher auch der Weltmeister nicht präsentieren. Jetzt haben die US-Gerichte das letzte Wort. Es geht um 100 Millionen Dollar Schadensersatz.

"Im Online-Schach ist Betrug auf jeden Fall ein Problem," bestätigt auch Schachbund-Präsident Ullrich Krause. Inzwischen stehe bei offiziellen Online-Turnieren in Deutschland ein Anti-Cheating Team bereit. Betrug am Brett ist aber laut Krause im deutschen Spitzenschach bisher noch kein Thema gewesen. Peter Heine Nielsen ist sich da nicht so sicher: "Das Ausmaß des Problems kennen wir noch nicht." Jeder Sport basiert darauf, dass es Regeln und Richter gibt, die Betrüger entdecken und bestrafen, so Nielsen. "Es ist ein existentielles Problem, dass viele dem Weltschachbund FIDE misstrauen und wir nicht wissen, wie wirkungsvoll der Verband Betrüger verfolgen kann."