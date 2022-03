Wie Chennai Indiens Schachzentrum wurde?

Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat der Weltschachverband (FIDE) den Austragungsort der 44. Schacholympiade von Moskau nach Chennai verlegt. Chennai, das weithin als Indiens "Mekka des Schachs" bekannt ist, ergriff schnell die Chance, die prestigeträchtige Veranstaltung auszurichten. Es ist das erste Mal überhaupt, dass eine Schacholympiade in Indien stattfindet.

Die Regierung des Bundesstaates Tamil Nadu stellte ein Budget von einer Milliarde Rupien (11,9 Mio. Euro, 13,1 Mio. US-Dollar) für die Veranstaltung in der historischen Stadt Mahabalipuram am Rande der Landeshauptstadt Chennai bereit. Über 2.000 Spieler aus rund 150 Ländern, darunter Ikonen wie Magnus Carlsen, werden vom 28. Juli bis 10. August 2022 an der Veranstaltung teilnehmen.

Der Ministerpräsident des Bundesstaates, M. K. Stalin, twitterte: "Ein stolzer Moment für Tamil Nadu! Chennai heißt alle Könige und Königinnen aus der ganzen Welt herzlich willkommen!"

Tamil Nadu: Quelle der Schachgroßmeister

Tamil Nadu hat mindestens zwei Dutzend Großmeister hervorgebracht, darunter den fünffachen Schachweltmeister Viswanathan "Vishy" Anand und den 16-jährigen Rameshbabu "Pragg" Praggnanandhaa, der kürzlich international für Schlagzeilen sorgte. Der erste internationale Meister Indiens, Manuel Aaron, wuchs in Tamil Nadu auf. Die erste weibliche Großmeisterin des Landes, Subbaraman Vijayalakshmi, stammt ebenfalls aus diesem Bundesstaat.

Bharat Singh Chauhan, der Geschäftsführer des indischen Schachverbands (AICF) und Turnierdirektor, erklärte gegenüber der DW, dass fast ein Drittel aller aufstrebenden jungen Schachtalente des Landes aus Tamil Nadu stammten. Mit einer solch hohen Dichte an Schachspielern ist die Hauptstadt des Bundesstaates Chennai in den letzten Jahrzehnten zu einem Hotspot für Schachveranstaltungen geworden.

"Als ich noch spielte, fanden Turniere nur in Tamil Nadu statt, und die meisten davon in Chennai", sagte Chauhan. Auch wenn andere Städte, darunter Neu-Delhi, für die Schacholympiade 2022 in Betracht gezogen worden seien, betonte Chauhan, dass die AICF sich für Chennai entschieden habe, da die Veranstaltung in einer Stadt mit einer "breiteren Schachkultur" besser sichtbar sei.

Unabhängig von der politischen Partei, die an der Macht sei, habe die Regierung von Tamil Nadu den Sport immer unterstützt, sagt Srinath Narayanan, ein Großmeister aus Chennai. Der 27-Jährige war auch der nicht spielende Vizekapitän des indischen Teams bei der ersten Online-Schacholympiade. "Als beispielsweise die indische Mannschaft die Olympiade 2021 gewann, war die Regierung von Tamil Nadu die einzige im Land, die den Gewinnern eine Belohnung auf Staatsebene zukommen ließ", sagte er.

Schach-Weltmeister Magnus Carlson: Konzentration ist alles

Narayanan ergänzte, dass die Bemühungen des Bundesstaates, klare Voraussetzungen für die verschiedenen Auszeichnungen zu schaffen, die Jugendlichen motiviere, die verschiedenen Titel zu gewinnen. "Spieler aus dem Bundesstaat sind eindeutig im Vorteil, da es in Chennai verwaltungstechnisch einfacher ist, Schachspieler zu sein", sagte er und meinte, dass die Schacholympiade 2022 noch mehr junge Menschen aus ganz Indien zum Schachspiel locken werde.

Jahrzehntelange Tradition

Die Popularität des Schachs in Chennai reiche bis in die 1950er Jahre zurück, erklärte der bekannte Großmeister und fünffache Weltmeister Viswanathan Anand. "Die Kultur des internationalen Schachspiels gab es in Chennai schon, bevor ich Großmeister wurde. Das liegt daran, dass es in Chennai immer eine wunderbare Gruppe von Freiwilligen gab, die Schachklubs leiteten", sagte er.

Einer der ersten bekannten Vereine in Chennai wurde 1972 von Manuel Aaron gegründet, der das Schach in Indien von den 1960er bis 1980er Jahren dominierte. Der monatliche Mitgliedsbeitrag betrug damals nur 20 Rupien (0,24 Euro, 0,26 US-Dollar). In ähnlicher Weise wurden viele andere Schachklubs in Chennai und dem Rest von Tamil Nadu gegründet. Heute bieten die Spieler dieser Klubs ihren russischen Konkurrenten einen harten Wettbewerb.

Anand sagte, dass diese Klubs viele Großmeister aus dem Staat hervorgebracht hätten, die wiederum mehr Jugendliche dazu inspirierten, Schach hauptberuflich zu betreiben. Er merkte an, dass große Sportereignisse wie die Olympiade einen tiefen Eindruck in den Köpfen der jungen Menschen hinterlassen würden, da viele von ihnen erfahren würden, wie eine Veranstaltung aussehe und ihre Lieblings-Schachstars persönlich sehen könnten, betonte er.

"Alle Schachspieler haben schöne Erinnerungen an solche Ereignisse. Sie hinterlassen Eindruck. Diese Schacholympiade wird das für viele junge Leute aus Chennai und dem Rest Indiens tun", sagte Anand.

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert.