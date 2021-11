Schützt die Impfung vor Long-COVID?

Corona, SARS und Co: Viren unter dem Mikroskop

SARS-CoV-1: Der erste Coronavirusausbruch des 21. Jahrhunderts

Das erste Mal dieses Jahrhundert, dass die Menschheit mit einem Coronavirus in Berührung kam, war 2002 in China. Im März 2003 gab es so viele Fälle, dass die WHO eine globale Warnung vor einer atypischen Grippe herausgab. SARS (severe accute respiratory syndrome) verbreitete sich in rund 30 Ländern. Nicht in allen gab es Todesfälle. Im Juli 2003 erklärte die WHO, die Epidemie sei unter Kontrolle.