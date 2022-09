Lange Schlangen an Grenzübergängen

Schon am Tag der Verkündung der Teilmobilmachung in Russland, durch Präsident Wladimir Putin, stieg die Nachfrage nach One-Way-Flugtickets stark an. Auch auf den Straßen, wie hier an der Grenze zu Finnland, bildeten sich lange Warteschlangen, weil viele Menschen versuchen, Russland schnell per Auto zu verlassen. Dem aktuellen Gesetz zufolge müssen sich Wehrpflichtige an ihrem Wohnort aufhalten.