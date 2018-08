Rundes Jubiläum mit viel Prominenz: Die 75. Filmfestspiele Venedig

Jubiläumsaugabe mit starkem Auftritt: Die 75. Filmfestspiele Venedig

Deutscher Beitrag "Werk ohne Autor"

Aus deutscher Sicht wird mit großer Spannung Florian Henkel von Donnersmarcks Film "Werk ohne Autor" erwartet. Als einer von 21 Beiträgen bewirbt er sich um einen Löwen. Der dritte Spielfilm des deutschen Oscarpreisträgers lehnt sich eng an die frühe Biografie des Malerstars Gerhard Richter an. In dem dreistündigen Epos wird Richter von Tom Schilling gespielt, an seiner Seite u.a. Paula Beer.