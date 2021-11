Oscarpreisträger Florian Henckel von Donnersmarck ist einer der berühmtesten deutschen Regisseure. Bekannt wurde er für Filme wie "Das Leben der Anderen" (2006) oder "The Tourist" (2010).

Der in Köln geborene Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck bekam für sein Debütfilm, das Stasi-Drama "Das Leben der Anderen", einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Anschließend drehte er mit den Weltstars Angelina Jolie und Johnny Depp in Hollywood "The Tourist". Seit Jahren schreibt von Donnersmarck auch für Zeitungen und Zeitschriften über verschiedene Aspekte des Filmemachens.