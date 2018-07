Ryan Gosling wird zum Mann im Mond

Der Oscar-nominierte Schauspieler Ryan Gosling fliegt zum Mond. Im Drama "First Man - Aufbruch zum Mond" spielt der 37-Jährige den Raumfahrer Neil Armstrong, der als erster Mensch den Mond betreten hat. Der Film von Regisseur Damien Chazelle, mit dem Gosling bereits für "La La Land" zusammenarbeitete, eröffnet in diesem Jahr die Filmfestspiele von Venedig, teilte Festivaldirektor Alberto Barbera mit, der den Film als "sehr persönliches, originelles und fesselndes Werk" bezeichnete. Claire Foy ("The Crown") spielt darin Armstrongs Ehefrau Janet, Corey Stoll ("House of Cards") ist in der Rolle des Astronauten Buzz Aldrin zu sehen.

Die Weltpremiere in Venedig ist pünktlich zum 49. Jubiläum der Mondlandung angekündigt worden: Am 21. Juli 1969 betraten die Astronauten aus der Apollo 11 als erste Menschen den Mond.

tla/suc (dpa, labiennale.org)