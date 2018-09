Roger Waters: Streitbares Urgestein des Rock

Die deutschen Landesrundfunkanstalten haben in diesem Sommer 2018 erklärt, dass sie seine Konzerte nicht übertragen wollen. Roger Waters hat nämlich auf seiner "Us & Them"-Tour nicht nur seine berühmtesten Songs und eine sensationelle Bühnenshow dabei. Er hält auch mit seiner umstrittenen politischen Einstellung nicht hinterm Berg und trägt während seiner Konzerte unter anderem anti-israelische Parolen vor.

Das macht er auch bei seinen beiden ausverkauften Konzerten in Berlin im Juni. Der "Musikexpress" schreibt später: "Ohne die große Show in der Mercedes-Benz-Arena hätte er in diesen Minuten schlichtweg wie ein wirrer alter Antisemit gewirkt, der sich irgendwie auf eine der größten Bühnen der Stadt verlaufen hat." Das Publikum aber findet das nicht lustig: Es hat den meisten Zuschauern das Konzert gründlich verhagelt, viele verlassen buhend und stinksauer die Konzerthalle oder schweigen peinlich berührt.

Am besten ist er, wenn er Musik macht

Zu viel Politik bis hin zu Antisemitismus

In der Regel finden die Zuschauer politische Statements von engagierten Musikern gut - viele setzen sich für Werte ein, die für ein friedliches Zusammenleben stehen: Menschenrechte oder Antirassismus; das Konzert in Chemnitz ist das jüngste Beispiel dafür. Waters' Israelkritik geht aber vielen zu weit: Man bezichtigt ihn auch des Antisemitismus'. Wie Waters versucht, seine Einstellung auch seinen Musikerkollegen aufzudrücken, und sie dazu zu drängen, geplante Konzerte in Israel abzusagen, bringt ihm nicht nur Freunde ein.

Waters ist eines der lautstärksten Mitglieder des "BDS", einer Organisation, die unter dem Motto "Boycott, Divestment and Sanctions" weltweit agiert, dabei vor allem die Unterdrückung der Palästinenser in Israel anprangert, und der offen antisemitische Züge vorgeworfen werden. Die Kampagne gegen Israel startete 2005 angesichts der israelischen Besatzungspolitik und fordert den Ausschluss Israels aus internationalen Organisationen und einen vollständigen kulturellen Boykott des Landes.

Mit der Begründung, man unterstütze mit Auftritten in Israel ein Unrechtsregime, das mit der Apartheid in Südafrika vergleichbar sei, setzt der BDS Künstler und Musiker massiv unter Druck. Gerade erst hat die Sängerin Lana Del Rey ein Konzert auf dem israelischen "Meteor"-Festival abgesagt, nachdem auch Waters ihr im Vorfeld in den Sozialen Medien erheblichen Druck gemacht hatte.

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? Roger Waters, der "Chef-Knurrer des Rock" So nannte ihn die Süddeutsche Zeitung. Waters unterstützt den britischen Ableger der Organisation "Artists for Palestine" und damit die Kampagne BDS ("Boycott, Divestment and Sanctions") zur wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Isolation Israels. Britische Bands, die ein Konzert in Israel planen, fordert er auf, es abzusagen. BDS macht Druck: im Netz oder mit Störaktionen bei Konzerten.

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? Kate Tempest, Rapperin: Etwas zuviel Politik? Tempest unterstützt "Artists for Palestine" und stellt in der "Zeit" klar, sie sei über die Handlungen der israelischen Regierung gegen die Palästinenser entsetzt: "Ich habe mich nach langem Nachdenken dem kulturellen Boykott angeschlossen - als Akt des Protestes." Jetzt wird sie verdächtigt, Antisemitin zu sein. Die Folge: Druck von allen Seiten. Im Oktober sagte sie ein Konzert in Berlin ab.

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? Elvis Costello gibt nach Schon seit Jahren beugen sich namhafte Bands und Musiker den Aufrufen des BDS und sagen Konzerte in Israel ab. Unter ihnen Carlos Santana, die Pixies und Elvis Costello, der bereits 2010 als Begründung für die Absage auf seiner Homepage schrieb: "Die israelische Sicherheitspolitik macht auch vor Einschüchterung und Demütigung der palästinensischen Zivilbevölkerung nicht halt."

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? Depeche Mode spielen "stillschweigend" Während ihrer Delta Machine Tour 2013/14 hatte die Band jeden Tourtag ausgiebig im Netz geteilt - nur über den Gig in Tel Aviv verlor sie kein Wort. Der BDS glaubte, Depeche Mode habe sich für den Auftritt geschämt. Ob das stimmt? 2006 hatte die Band nämlich ein Konzert aus politischen Gründen gecancelt: Bei einem israelischen Luftangriff auf den Libanon waren 52 Zivilisten getötet worden.

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? Punker Johnny Rotten ein "Rassist"? Mit den Sex Pistols hat er Anarchie gelebt. Jetzt tritt Johnny Lydon (links) unter seinem echten Namen auf - auch in Israel - und hat eine drastische Botschaft an die, die ihn mit Hass-Mails bedrohen: "Solange kein arabisches, kein muslimisches Land mit einer Demokratie in Sicht ist, verstehe ich nicht, wie jemand ein Problem damit hat, wie die Palästinenser behandelt werden." (The Independent)

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? Elton John zeigt einen Vogel Elton John ist schon oft in Israel aufgetreten - in den letzten Jahren auch unter zunehmendem Protest der antiisraelischen Bewegung. Das scheint ihn aber nicht zu beeindrucken, im Gegenteil: Auf der Bühne zeigt er dem BDS schon mal den Vogel. 2010 grüßte er seine Fans mit den Worten: "Shalom! Wir sind so glücklich, wieder hier zu spielen. Nichts kann uns davon abhalten, immer wieder zu kommen!"

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? Eine "zermürbende Erfahrung" für Radiohead Massiven Druck erlebten im Juli 2017 auch Radiohead vor ihrem Gig in Israel. Sänger Thom Yorke wehrte sich auf allen Kanälen: "Das ist extrem ärgerlich. Es gibt eine verdammt große Zahl von Leuten, die nicht mit der BDS-Bewegung einverstanden sind, darunter wir." (Rolling Stone) "Musik, Kunst und Wissenschaft haben die Aufgabe, Grenzen zu überwinden und nicht, sie erst zu errichten." (Twitter)

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? Michael Stipe springt zur Seite Der R.E.M.-Sänger war einer der wenigen, die sich mit deutlichen Worten in die Diskussion um den Auftritt von Radiohead in Israel eingeschaltet haben: "Ich stehe hinter Radiohead und deren Entscheidung, zu spielen. Lasst uns hoffen, dass der Dialog weitergeht, die Besatzung beendet wird und es eine friedliche Lösung geben wird." (Twitter)

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? Nick Cave: Jetzt erst recht Auf der Facebook-Seite "Nick Cave Don’t Play Apartheid" wurde gegen ihn Stimmung gemacht, als er im November 2017 in Israel auftreten wollte. Auch im richtigen Leben wurde Nick Cave vom BDS bedrängt. Er hat trotzdem gespielt: "Ich möchte ein Zeichen gegen jeden setzen, der versucht, Musiker zum Schweigen zu bringen. In gewisser Weise hat der BDS mich dazu gebracht, erst recht hier zu spielen."

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? "Bryan, sag der Welt, dass du Apartheid nicht unterstützt" Zur Zeit bedrängt der BDS den kanadischen Musiker Bryan Adams massiv, die geplanten Konzerte in Israel abzusagen. Schließlich habe Adams mal gesagt, der Krieg in Gaza sei ein Krieg gegen die Menschlichkeit. Außerdem habe er 2016 seine Mississippi-Tour gecancelt, aus Protest gegen die homophoben Gesetze dort. Doch Adams hört nicht auf den BDS - und gibt stattdessen noch ein Zusatzkonzert in Jaffa.

Israel-Boykott: Welche Künstler machen mit und welche nicht? Boney M in Ramallah Dass es auch ganz ohne Entrüstung und Protest gehen kann, zeigte 2010 ein Konzert der deutschen Discopopgruppe Boney M im palästinensischen Ramallah - dort waren auch viele Israelis im Publikum. Ihren größten Hit "Rivers of Babylon" durften Boney M dort allerdings nicht singen. In einer Zeile ist nämlich von der biblischen Sehnsucht nach Zion die Rede. Die Musiker fügten sich der Zensur klaglos. Autorin/Autor: Silke Wünsch



Schon immer streitbar

Es gehört zu Roger Waters' Naturell, unbequem zu sein. Seine Texte sind oft melancholisch, gespickt mit zynischer Gesellschaftskritik. Seine Sicht auf die moderne Gesellschaft wirkt stets pessimistisch - das spiegelt er in seinen Songs. Nicht von ungefähr. Als einjähriges Kind verlor er seinen Vater im Zweiten Weltkrieg und wuchs mit einer Mutter auf, die ihm viel abverlangte. Das macht hart.

Vom Blues- und Folkfan zum Mastermind einer Kultrockband

Er ist noch keine 20 Jahre alt, als er die US-amerikanische Blues- und Folkmusik für sich entdeckt: Songs mit elektrisierenden Rhythmen und gesellschaftskritischen Texten. Das inspiriert den jungen Roger, sich das Gitarrespielen beizubringen.

1965 gründet er mit seinen Kumpels Nick Mason (Schlagzeuger) und Rick Wright (Keyboard) die Gruppe "Sigma 6", die später Pink Floyd heißen wird. Sänger Syd Barrett wird ins Boot geholt und erste Platten veröffentlicht. Der Erfolg kommt, aber Syd Barrett entwickelt eine Psychose und wird drogenabhängig. 1968 verlässt er die Band. David Gilmour wird Pink Floyd-Gitarrist, Waters spielt Bass.

In den 1970ern entstehen die ikonischen Pink Floyd-Alben "Meddle", "Wish You Were Here" und das Rekordalbum "The Dark Side Of The Moon". Fast alle Songtexte stammen von Roger Waters. Später komponiert er auch fast alle Songs. Am stärksten ist seine künstlerische Handschrift bei den Alben "Animals" (1977) und "The Wall" (1979) zu spüren. Bei "The Wall" zeichnet sich bereits ab, dass es innerhalb der Band heftig brodelt.

Pink Floyd 1971: Rick Wright, Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour

Der Bruch mit Pink Floyd

Vor allem Gilmour und Waters zanken sich darüber, wie es musikalisch weitergehen soll. Letztendlich steigt aber der sensible Keyboarder Rick Wright aus, der von allen Seiten musikalischen Gegenwind bekommen hat.

Trotz Roger Waters' zunehmender Alleinherrschaft rafft sich die verbliebene Band noch einmal zu einer gemeinsamen Produktion zusammen: 1983 erscheint "The Final Cut" - mit dem Zusatz "Written by Roger Waters, performed by Pink Floyd" - es ist quasi Waters' erstes Soloalbum. 1985 erfolgt der endgültige Bruch: Waters steigt aus und will die Band direkt mitauflösen. Doch Gilmour und Mason wollen unter dem Bandnamen weitermachen. Ein jahrelanger Rechtsstreit folgt und Waters ärgert sich maßlos darüber, dass Pink Floyd ohne ihn tatsächlich noch erfolgreich sind. Man einigt sich schließlich außergerichtlich.

Waters setzt seine Solokarriere fort, bringt ein paar Alben heraus und tourt mit "The Wall" durch die Welt - dafür hat er die alleinigen Aufführungsrechte erwirkt. 1990 inszeniert er "The Wall" anlässlich des Mauerfalls in Deutschland auf dem Berliner Potsdamer Platz. Zahlreiche international bekannte Künstler machen mit, darunter Van Morrison, Bryan Adams, Joni Mitchell, Sinéad O'Connor, die Scorpions und Tim Curry. 250.000 Zuschauer sind da, übertragen wird das Spektakel weltweit über Satellit.

Zunehmend politischer

Waters sprüht "No Thought Control" an die Mauer in Bethlehem

Mit den Jahren wird Roger Waters immer politischer, er teilt offen Medienschelten aus, kritisiert Regierungen (China, die Bush-Administration), beklagt zunehmende wirtschaftliche Zwänge und Desinformation. Er gibt ein Benefizkonzert für die Opfer des Tsunamis in Südostasien 2004 und steht schließlich doch noch einmal mit Pink Floyd auf der Bühne - ebenfalls für einen guten Zweck: Bob Geldof gewinnt die komplette Band 2005 für sein Live 8-Konzert.

Waters stellt bis heute Krieg, Machtmissbrauch, Überwachung an den Pranger. Zu seinen aktuellen Adressaten zählen neben der israelischen Regierung auch Präsident Trump und Facebook-CEO Mark Zuckerberg, was ihn allerdings nicht davon abhält, seine "BDS"-Aktivitäten über seine Facebook-Seite laufen zu lassen.



Doch selbst wenn sein politisches Engagement stark polarisiert und seine - gelungenen - Soloproduktionen nicht an den früheren Erfolg mit Pink Floyd anknüpfen können, ist Roger Waters unterm Strich ein genialer Musiker, der mit seinem Werk Musikgeschichte geschrieben hat.