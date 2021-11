Pink Floyd ist der Name einer britischen Rockband, die von 1965 bis 2015 existierte. Ihr größter kommerzieller Erfolg war das Album "The Dark Side of the Moon" (1973) mit über 50 Millionen verkauften Exemplaren.

Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright und Syd Barrett prägten den Sound der Band zunächst mit psychedelischem Rock, später mit Konzeptalben und epischen Werken. Anfang der 1970er gehörten Pink Floyd zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt. Zwischen 1967 und 2014 veröffentlichten sie 15 Studio- drei Live-Alben und mehrere Compilations und verkauften rund 300 Millionen Tonträger. 1972 entstand einer der berühmtesten Konzertfilme überhaupt: "Pink Floyd Live at Pompeji". 2015 lösten sich Pink Floyd endgültig auf.