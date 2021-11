Das legendäre Rockmusik-Festival fand von 1985 bis 2014 an der berühmten alten Autorennstrecke Nürburgring in der Eifel statt. Nach zwei Jahren am Flugplatz Mendig kehrt es ab 2017 zum namensgebenden Ort zurück.

Im frühen Juni jedes Sommers pilgern zehntausende Fans zu Rock am Ring. Bei dem dreitägigen Festival sind in über drei Jahrzehnten nationale und internationale Größen wie Joe Cocker, David Bowie, Udo Lindenberg, Bryan Adams, Bob Dylan, Elton John, Bon Jovi, Guns N'Roses, Rammstein und Die Toten Hosen aufgetreten.