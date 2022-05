Ab auf die Rennstrecke: Rock am Ring

Mitten in der Eifel findet jährlich Deutschlands größtes Festival "Rock am Ring" auf der Rennstrecke Nürburgring statt. Nach zweimaliger Pandemie-bedingter Absage wurde es vom Deutschen Kulturrat als gefährdetes Kulturgut eingestuft und bekam Fördergelder. Dieses Jahr findet es vom 3. bis 5. Juni statt. Zeitgleich kann übrigens in Nürnberg beim Schwesterfestival "Rock im Park" gerockt werden.