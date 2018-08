Robert Redford beendet Schauspielkarriere

Robert Redford: Seine Filmkarriere in Bildern

"The Old Man and The Gun"

"The Old Man and The Gun" könnte Redfords letzter Film sein - zumindest vor der Kamera. In der Krimi-Komödie spielt er, im Bild neben Sissy Spacek, einen in die Jahre gekommenen Bankräuber, dem es gelungen ist, immer wieder aus dem Gefängnis zu fliehen. Der Film feiert Ende September Premiere. Ob Redford ebenfalls seine Karriere als Regisseur und Produzent an den Nagel hängen will, ließ er offen.

Autorin/Autor: Jochen Kürten (ld)