Reisen und Corona: So geht es für den Tourismus in Europa weiter

In Deutschland erleichtern fast alle Bundesländer das Reisen oder haben Pläne für den Start in die Sommersaison. Mit den sinkenden Neuinfektionszahlen lockern sie die Corona-Regeln für Regionen, bei denen die Bundesnotbremse von 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen nicht mehr greift.

Baden-Württemberg hat schon seit dem 15. Mai für Kreise, in denen fünf Tage lang die Inzidenz von 100 unterschritten wird, die Regeln in der Gastronomie, im Tourismus und in der Freizeit entschärft.

Auch in Bayern dürfen Urlauber bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100 wieder übernachten. Die Außengastronomie ist ebenfalls geöffnet. Das gilt auch für die meisten anderen Bundesländer, wie etwa Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

Mecklenburg-Vorpommern erlaubt bis zum 3. Juni nur vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern wieder die Einreise. Ab dem 4. Juni dürfen Bewohner anderer Bundesländer wieder in Hotels übernachten. Die Gastronomie darf außen und innen Gäste empfangen.

In Brandenburg ist die Öffnung für Hotels für den 11. Juni geplant, in Berlin ebenfalls. In beiden Bundesländern ist die Außengastronomie wieder geöffnet. Ab diesem Freitag (4. Juni) dürfen in Berlin Restaurants sogar wieder ihre Innenräume öffnen.

Davor war Tourismus in Deutschland bis auf wenige Modellregionen nicht möglich. In den meisten Bundesländern durften Hotels keine Übernachtungen für touristische Zwecke anbieten, Touristenvisa wurden nur noch in Ausnahmefällen erteilt. Auch weiterhin gilt: Man sollte sich immer über die aktuellen Bestimmungen desjenigen Bundeslandes informieren, in das man möchte.

Seit der Einführung des Lockdown am 16. Dezember 2020 müssen in ganz Deutschland Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden, so sind in Geschäften sowie in Bus und Bahn medizinische Masken - OP-Masken oder FFP2-Masken - verpflichtend.

Damit das Infektionsgeschehen beherrschbar bleibt, hatte die Regierung Ende April nachgelegt und die "Bundes-Notbremse" beschlossen: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet, sollen dort ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen gelten. Diese bleiben so lange in Kraft, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet - dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft. Die "Bundes-Notbremse" wird aller Voraussicht nach aufgrund der positiven Entwicklung nicht über den 30. Juni hinaus verlängert.

Nur für weinige Regionen Europas sprichtdas Auswärtige Amt in Berlin derzeit keine Reisewarnung aus. Eine aktuelle Übersicht über die Risikogebiete bietet die Risikoliste des Robert Koch-Instituts.

Mallorca gilt seit dem 14.03. nicht mehr als Risikogebiet, Urlaub ist ohne Quarantäne wieder möglich

Neue Einreisebestimmungen

Es gibt eine Unterteilung in Risikogebiete, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich online unter www.einreiseanmeldung.de anmelden.

Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen in ganz Europa hat die Bundesregierung eine wesentliche Hürde für den Sommerurlaub aus dem Weg geräumt: Mit einer seit dem 13. Mai geltenden Verordnung hob sie die generelle Quarantänepflicht bei Einreise aus mehr als 100 Ländern auf. Darunter sind einige der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen wie Spanien, Italien, Griechenland, Österreich oder die Schweiz. Wer von dort nach Deutschland einreist, kann sich durch einen negativen Corona-Test von der Quarantäne befreien. Für Flugreisende ist dieser Test ohnehin obligatorisch.

Für Genesene und vollständig gegen Corona Geimpfte gehen die Lockerungen sogar noch weiter. Sie müssen nur noch in Quarantäne, wenn sie aus einem Gebiet mit neuen Virusvarianten kommen. Geimpfte und Genesene, die aus den etwa 190 anderen Ländern dieser Welt nach Deutschland kommen, müssen sich auch nicht mehr vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen. Bei der Verordnung handelt es sich um die weitestgehende Lockerung der Einreisebestimmungen seit Beginn der Ausbreitung von Corona in Deutschland Anfang 2020.

Durchblick mit der EU-Corona-Ampel

Um Reisenden in Europa einen besseren Überblick über das Corona-Infektionsgeschehen und mögliche Beschränkungen zu verschaffen, hat die EU eine Corona-Ampel eingeführt. Danach wird die EU in grüne, orange und rote Zonen eingeteilt. Hinzu kommt noch die Farbe grau für Regionen, aus denen nicht genug Daten vorliegen.

Hilfreich für Reisende ist auch die'Re-open EU'-App der EU-Kommission. Sie bietet aktuelle Informationen etwa zur Gesundheitssituation, Sicherheitsvorkehrungen oder Reisebeschränkungen, und zwar für alle EU-Staaten sowie die Mitglieder des grenzkontrollfreien Schengenraums Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz.

Ab Juli wieder Urlaubsreisen problemlos möglich?

Die EU-Mitgliedstaaten und das Europaparlament haben sich Mitte Mai auf ein Impfzertifikat mit QR-Code verständigt. Es soll neben Angaben zu Impfungen auch Informationen über Tests oder überstandene Corona-Infektionen enthalten und so das Reisen ins EU-Ausland erleichtern. Derzeit erstellen die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene jeweils Lösungen für das Zertifikat, die dann über die EU-Plattform zusammengeschaltet werden. Das System soll am 1. Juli betriebsbereit sein.



Trotz COVID-19 in Europa – Chancen auf Urlaub steigen Österreich Am 19. Mai dürfen Gastronomie, Hotels, Bühnen und Sporteinrichtungen in Österreich wieder aufmachen. Als Schutzmaßnahme sind Zutrittstests vorgesehen. Veranstaltungen sind draußen mit bis zu 3000 und drinnen mit bis zu 1500 Personen erlaubt. Mit den Öffnungsschritten soll auch die Quarantäne für Urlauber fallen. Geimpfte, Getestete und von COVID-19 Genesene dürfen ins Land.

Trotz COVID-19 in Europa – Chancen auf Urlaub steigen Schweiz Wer in die Schweiz fliegt, muss einen negativen Test vorlegen. Wer über Land anreist, braucht das nicht. In Quarantäne müssen nur Einreisende aus Risikogebieten. Hotels sind geöffnet, ebenso Museen, Läden, Theater, Kinos und Freizeitparks. Auf Restaurantterrassen ist Essen und Trinken erlaubt. Überall gelten Höchstzahlen für Besucher, Abstandsregeln und Maskenpflicht, aber keine Ausgangssperren.

Trotz COVID-19 in Europa – Chancen auf Urlaub steigen Griechenland In Griechenland sind die Außenbereiche von Cafés, Bars und Tavernen unter Auflagen wieder geöffnet. Allerdings schließt die Gastronomie um 22.45 Uhr, ab 23 Uhr gilt dann ein abendliches Ausgangsverbot. Urlauber müssen vor der Einreise online ihre Daten hinterlegen. Bei der Einreise muss dann eine vollständige Impfung oder ein PCR-Test vorgelegt werden. Eine Quarantänepflicht besteht nicht mehr.

Trotz COVID-19 in Europa – Chancen auf Urlaub steigen Italien Italien lockert schrittweise seine Maßnahmen. Wo die Corona-Zahlen moderat sind, dürfen Restaurants auch abends im Außenbereich an Tischen servieren. Ab 22 Uhr gilt weiter ein Ausgehverbot. Museen und Kinos in den sogenannten Gelben Zonen haben geöffnet. Italien peilt den 2. Juni für den offiziellen Start der Sommersaison an – die Regelungen für Einreisende stehen dafür allerdings noch nicht fest.

Trotz COVID-19 in Europa – Chancen auf Urlaub steigen Frankreich Auch Frankreich lockert langsam. Die Menschen dürfen sich wieder ohne triftigen Grund mehr als zehn Kilometer von ihrer Wohnung entfernen – Reisen innerhalb des Landes sind wieder möglich. Es gilt eine Ausgangssperre ab 19 Uhr, die ab 19. Mai auf 21 Uhr verschoben werden soll. Dann sollen auch Außenbereiche von Restaurants sowie Geschäfte und Kultureinrichtungen öffnen dürfen.

Trotz COVID-19 in Europa – Chancen auf Urlaub steigen Spanien Die Lage in Spanien hat sich deutlich entspannt, viele Maßnahmen wurden gelockert, mehrere Regionen wollen aber die Ausgehsperre vorerst aufrechterhalten. Auch die Maskenpflicht im Freien soll weiter gelten. Die Einreise aus allen EU- und Schengen-assoziierten Staaten nach Spanien ist grundsätzlich möglich. Die Testpflicht für Einreisen aus einem Risikogebiet besteht aber weiter.

Trotz COVID-19 in Europa – Chancen auf Urlaub steigen Portugal Der Ausnahmezustand wurde am 1. Mai nach rund fünfeinhalb Monaten nicht mehr verlängert. Restaurants sowie Kultur- und Freizeitstätten dürfen seitdem bis 22.30 Uhr offen bleiben. Bisher galt an den Wochenenden eine Sperrstunde ab 13 Uhr. Außerdem wurde auch die Grenze zu Spanien geöffnet. Touristische Reisen aus Ländern mit einer 14-Tage-Inzidenz über 150 sind allerdings weiter nicht erlaubt.

Trotz COVID-19 in Europa – Chancen auf Urlaub steigen Dänemark Die Geschäfte sind längst wieder offen – auch Restaurants, innen aber nur, wenn die Gäste per App einen negativen Test, eine vollständige Impfung oder eine überstandene Infektion belegen können. Vollständig Geimpfte aus EU- und Schengen-Ländern dürfen wieder ohne triftigen Grund einreisen. Bedingung ist, dass das Herkunftsland zumindest als "oranger Staat" gilt, die Lage also nicht zu schlimm ist.

Trotz COVID-19 in Europa – Chancen auf Urlaub steigen Kroatien In Kroatien sind Hotels geöffnet und Gaststätten dürfen draußen Gäste empfangen. Dabei gelten Auflagen. Es besteht Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen und draußen dort, wo kein Abstand eingehalten werden kann. Für die Einreise wird entweder ein negativer PCR- oder Antikörper-Test gefordert, eine Bestätigung, COVID-19 überstanden zu haben, oder der Nachweis einer vollständigen Impfung.

Trotz COVID-19 in Europa – Chancen auf Urlaub steigen Polen In Polen dürfen Hotels wieder Gäste beherbergen - bis zu einer Auslastung von 50 Prozent. Ab dem 15. Mai wird die Öffnung der Außengastronomie wieder erlaubt, innen ab 29. Mai. Bei Einreise gilt eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Davon ausgenommen sind Reisende, die einen negativen Test vorlegen. Auch vollständig Geimpfte und Genesene müssen nicht in Quarantäne. ey/ch (dpa) Autorin/Autor: Elisabeth Yorck von Wartenburg



Hier nun ein Überblick über die Bestimmungen in einigen der wichtigsten Reiseländer Europas:

Österreich

Das Auswärtige Amt in Berlin hat ganz Österreich zum Risikogebiet erklärt, mit Ausnahme des Kleinwalsertals und der Gemeinde Jungholz mit zusammen gut 5000 Einwohnern. Beide Exklaven sind auf der Straße nur von Deutschland aus erreichbar.

Seit dem 19. Mai sind Gastronomie, Hotels, Bühnen und Sporteinrichtungen wieder geöffnet. Als Schutzmaßnahme sind Zutrittstests vorgesehen. Veranstaltungen sind draußen mit bis zu 3000 und drinnen mit bis zu 1500 Personen erlaubt.

Mit den Öffnungsschritten ist auch die Quarantäne für Urlauber aus Deutschland entfallen. Geimpfte, Getestete und von Covid-19 Genesene dürfen ins Land. Die Regierung plant, dass Menschen schon drei Wochen nach der Erstimpfung keine Tests mehr vorweisen müssen.

Spanien

Die Einreise aus allen EU- und Schengen-assoziierten Staaten nach Spanien ist grundsätzlich möglich. Die Testpflicht für Einreisen aus einem Risikogebiet aus dem Ausland besteht aber weiter.

Angesichts fallender Corona-Zahlen wird die nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca nach mehr als sieben Monaten am 7. Juni aufgehoben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit auf Mallorca nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid bei 17,4. Die Einreisebedingungen werden ebenfalls gelockert. Ab dem 7. Juni entfällt die Testpflicht für vollständig Geimpfte, alle anderen Passagiere aus Deutschland müssen einen negativen PCR-Test vorweisen. Die neuen Regeln gelten vorerst bis zum 20. Juni.

Die Balearen werden, wie auch die kanarischen Inseln vom Auswärtigen Amt nicht mehr als Risikogebiet eingestuft. Die jeweils aktuellen Bestimmungen für andere Teile Spaniens kann man telefonisch bei den Corona-Hotlines der Regionen erfragen.

Portugal

Die Situation in Portugal hat sich verbessert. Nur noch die Azoren und Madeira gelten als Risikogebiet.

Portugal hat seine Einreisebestimmungen für Reisende aus den meisten EU-Staaten gelockert. Menschen aus EU-Ländern, in denen die Corona-Infektionsrate bei unter 500 Fällen pro 100.000 Einwohnern im Zeitraum von 14 Tagen liegt, dürfen auch zu "nicht notwendigen" Zwecken wieder einreisen. Für Einreisende gilt allerdings eine strikte Testpflicht.

Am 1. Mai war der Corona-Ausnahmezustand erstmals nach rund fünfeinhalb Monaten nicht mehr verlängert worden. Restaurants, Cafés und Bars sowie Kinos, Theater und andere Kultur- und Freizeitstätten dürfen seitdem auch an den Wochenenden bis 22.30 Uhr offen bleiben.



Madeira, lange noch ein sicheres Reiseziel, ist seit 9. Januar Risikogebiet

Frankreich

Das Robert Koch-Institut hat Frankreich als Corona-Risikogebiet eingestuft, es gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Im Land sind Außenbereiche von Restaurants sowie Kultureinrichtungen und Geschäfte wieder geöffnet. Sie dürfen unter Auflagen wieder Gäste und Kundinnen und Kunden empfangen. Ein negativer Corona-Test ist nicht notwendig. Es gilt landesweit eine nächtliche Ausgangssperre ab 21.00 Uhr. Reisen innerhalb des Landes sind erlaubt, auch die Hotels haben geöffnet.

Wer aus Europa nach Frankreich einreist, braucht in der Regel einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zusätzlich muss eine Erklärung ausgefüllt werden, in der Reisende etwa versichern, keine Covid-19-Symptome zu haben. Vorrechte für Geimpfte gibt es derzeit nicht. Detaillierte Informationen zu den geltenden Maßnahmen und Einreisebedingungen bietet das französische Außenministerium.

Griechenland

Auch Griechenland gilt immer noch als Corona-Risikogebiet, touristische Reisen sind jedoch möglich. Am 15. Mai wurde die Urlaubssaison offiziell eröffnet. Griechenland ist seitdem für Urlauber aus EU-Ländern sowie aus einigen anderen Staaten wie Großbritannien und Serbien wieder geöffnet. Man darf ohne Quarantänepflicht ins Land einreisen und Urlaub machen. Sehenswürdigkeiten und Museen sind wieder zugänglich, ebenso wie Cafés, Bars und Tavernen. Die nächtliche Ausgangssperre geht von 0.30 Uhr bis 5 Uhr. Auf Visit Greece sind alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Leere Traumstrände: Das wird sich mit Beginn der Sommersaison ändern - auch wegen der sinkenden Infektionszahlen

Italien

Das Auswärtige Amt stuft Italien als Risikogebiet ein und warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen.

In dem Mittelmeerland lockert die Regierung weiter die Corona-Beschränkungen. Alle Regionen sind in die sogenannte Gelbe Zone eingeteilt. Dort haben unter anderem Fitnessstudios wieder geöffnet. Weiterhin gelten jedoch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum und die nächtliche Ausgangssperre ab 23 Uhr. So lange dürfen Bars und Restaurants im Außenbereich ihre Gäste bedienen. Die Menschen können außerdem Theater, Museen und Kinos besuchen.

Wer nach Italien einreist, muss ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können, dann entfällt die Quarantäne. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen im Land ist merklich gesunken. Für Negativ-Getestete und Geimpfte gibt es bislang nur wenige Vorteile. In Südtirol wird ein Corona-Pass genutzt, der für den Zugang zu Theatern, Museen und Freibäder nötig ist.





Das Kolosseum in Rom musste zwischenzeitlich geschlossen werden, ist aber seit dem 26.4. wieder geöffnet

Schweiz

Das Auswärtige Amt hat die Schweiz zum Risikogebiet erklärt und rät von nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Nachbarland ab. Trotzdem ist der Urlaub in der Schweiz ist praktisch kein Problem mehr: Hotels, Museen, Läden, Theater, Kinos, Zoos und Freizeitparks sind geöffnet.

Negative Corona-Tests sind zum Betreten nicht nötig. Nach den Restaurantterrassen dürfen ab kommender Woche auch wieder die Innenräume von Restaurants und Cafés geöffnet werden - alles mit Schutzkonzepten und begrenzten Personenzahlen pro Tisch.

Wer mit Auto, Bus oder Bahn anreist, muss sich elektronisch registrieren, bei Flugreisen ist ein negativer Coronatest nötig. Für Geimpfte wird das Reisen aber leichter: Sie brauchen sich vorerst nicht mehr zu registrieren. Geimpfte aus Risikogebieten - dazu gehören zurzeit die deutschen Bundesländer Sachsen und Thüringen - brauchen nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne.

Um zu entscheiden, ob in einem Staat oder Gebiet ein erhöhtes Ansteckungsrisiko herrscht, werden in der Schweiz die Neuansteckungen pro 100.000 Personen in den letzten 14 Tagen angeschaut. Wenn diese Inzidenz eines Landes um mindestens 60 höher ist als die Inzidenz in der Schweiz, kommt das Land auf die Liste.

Niederlande

Wegen hoher Infektionszahlen gelten die Niederlande als Corona-Risikogebiet. Doch das öffentliche Leben normalisiert sich. Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze sind geöffnet, die Ausgangssperre ist abgeschafft, Geschäfte dürfen Kunden wieder empfangen und Gaststätten Gäste bedienen - allerdings nur draußen von 6.00 bis 20.00 Uhr. Fitnessstudios und Zoos sind wieder geöffnet,

Ausländischen Besuchern raten die Niederlande immer noch dringend von Urlaubsreisen ab. Wer dennoch kommen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen und sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Wenn ein zweiter Test erneut negativ ist, endet die Quarantäne. Geimpfte haben keine Privilegien.

Die Coffeeshops müssen um 20 Uhr schließen

Großbritannien und Irland

Die britische Regierung plant, am 21. Juni alle Beschränkungen aufzuheben, sollte das Infektionsgeschehen weiterhin rückläufig sein. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen im Vereinigten Königreich insgesamt sehr niedrig ist, hat die Bundesregierung das Land als Virusvariantengebiet eingestuft. Grund sind lokale Ausbrüche der zuerst in Indien entdeckten Variante B.1.617.2. Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen dürfen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen nach Deutschland befördern.

Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann. Auch bei der Einreise ins Vereinigte Königreich gibt es weiterhin große Hürden: In den meisten Fällen ist eine zehntägige Quarantäne notwendig - bei Hochrisikoländern sogar auf eigene Kosten im Hotel.

Vor der Einreise ist in jedem Fall ein negativer Test notwendig, außerdem müssen am zweiten und achten Tag nach der Einreise PCR-Tests durchgeführt werden. Nur für Länder auf Englands sogenannter "grüner Liste" gelten weniger strenge Regeln. Ausnahmen für Geimpfte gibt es bislang nicht.

In Irland ist mittlerweile mehr als ein Drittel der Erwachsenen erstgeimpft. Nach monatelangem Lockdown sind auch erste Lockerungen in Kraft getreten, Friseure und Geschäfte dürfen Kunden nun wieder Termine anbieten. Auch Museen, Büchereien und andere kulturelle Einrichtungen haben wieder geöffnet - die Gastronomie darf jedoch weiterhin nur Essen zum Mitnehmen anbieten.

Von nicht notwendigen Reisen nach Irland rät die Regierung ab. Einreisende müssen einen negativen PCR-Test vorweisen und sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Allerdings gibt es in Irland bereits mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte, etwa bei privaten Treffen und den Quarantäne-Regeln.

Die Briten finden in ein normales Leben zurück: Pubs, Restaurants und Läden sind wieder geöffnet

Dänemark

Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Dänemark wird aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt, von Reisen nach Grönland und auf die Färöer wird abgeraten.

Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Deutsche und viele andere Menschen aus EU- und Schengen-Ländern - auch Touristen - dürfen seit dem 1. Mai wieder nach Dänemark einreisen. Dabei müssen sie im Gegensatz zu anderen Reisenden keine negativen Corona-Tests oder Einreisegründe wie etwa den Besuch von Partnern vorweisen können, auch Test- und Quarantänepflicht nach Ankunft fallen für sie weg.

Bedingung ist, dass das Land der Reisenden zumindest als "oranger Staat" gilt, die dortige Corona-Lage also nicht zu schlimm ist und dort keine besorgniserregenden Varianten des Coronavirus grassieren. Deutschland gilt derzeit als orange.

Die Geschäfte sind in Dänemark wieder offen. Cafés, Restaurants und Bars dürfen wieder Kunden bedienen - innen aber nur, wenn die Gäste per App einen negativen Corona-Test, eine vollständige Impfung oder eine überstandene Infektion belegen können.

Tschechische Republik

Das Auswärtige Amt stuft das Land als Risikogebiet ein, die Corona-Infektionszahlen jedoch gehen immer weiter zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist unter die 50er-Marke gesunken. Außengastronomie und Hotels sind für Geimpfte, Genesene und Getestete freigegeben. Die Innengastronomie dürfte Mitte Juni an die Reihe kommen.

Die Einreise aus touristischen Gründen ist derzeit noch nicht erlaubt. Ausgenommen sind Kurzaufenthalte - zum Beispiel zum Einkaufen - im Rahmen des Grenzverkehrs innerhalb von 12 Stunden.





Traumziel Sydney - Deutsche können derzeit nicht nach Australien reisen

Risikogebiete weltweit

Am 1. Oktober hat die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung beendet. Jedes Land wird nun vom Auswärtigen Amt wieder einzeln bewertet, es gilt ein einheitliches dreistufiges System:

Reisewarnung

Die Reisewarnung richtet sich ab sofort ganz nach den Infektionszahlen. Ab 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen gilt ein Land oder eine Region als Risikogebiet. Dann wird automatisch auch eine Reisewarnung ausgesprochen.

Die Reisewarnung ist zwar kein Verbot, soll aber eine möglichst große abschreckende Wirkung haben. Das Gute für den Urlauber: Er kann eine bereits gebuchte Reise stornieren, wenn sein Ziel zum Risikogebiet erklärt wird.

Nicht gewarnt, aber abgeraten - die abgeschwächte Reisewarnung

Allerdings gibt es Länder, für die zwar keine Reisewarnung ausgesprochen wird, in die man trotzdem nicht reisen kann. Der Grund: Es gelten dort Einreisebeschränkungen oder Einschränkungen des Flugverkehrs. Für all diese Länder rät das Auswärtige Amt nach den neuen Bestimmungen von Reisen ab.

Auch die abgeschwächte Reisewarnung kann kostenlose Stornierungen ermöglichen, die Rechtslage ist hier aber nicht so eindeutig wie bei der formellen Reisewarnung. Auch das Robert-Koch-Institut in Berlin aktualisiert seine Liste der Risikogebiete ständig.

Wenige Ausnahmen

Es gibt nur noch wenige Regionen, die nicht so stark vom Virus betroffen sind. Dazu zählen einige Länder Afrikas, beispielsweise Ruanda oder Uganda, im Indischen Ozean ist Urlaub auf Mauritius möglich oder im Südpazifik auf Samoa. Aber überall gibt es für Urlauber einiges zu beachten: In der Regel müssen bei Einreise negative COVID-19 Testergebnisse vorgelegt, Quarantänefristen müssen eingehalten werden, immer muss mit Einschränkungen vor Ort gerechnet werden.

dpa/afp/reuters/RKI/Auswärtiges Amt (at/ey/ak)