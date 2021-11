Raif Badawi: Weiter Hoffnung auf Freilassung

Seit bald acht Jahren sitzt der saudische Blogger Raif Badawi in Haft. Im Dezember trat er in einen Hungerstreik. Derweil würden die Menschen in Saudi-Arabien immer mutiger, sagt Badawis Ehefrau Ensar Haidar der DW.