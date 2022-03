Meinung: Raif Badawi ist frei, aber nicht in Freiheit

Saudi Arabien: Gnadenlos beim Umgang mit Kritikern

PR, um sich im Westen beliebt zu machen

Saudi-Arabien sei besonders um seine Reputation in den USA und in der westlichen Welt besorgt, sagt Steinberg. Doch der Kronprinz fahre weiterhin einen sehr autoritären Kurs. Die Reformen, die MbS seit Amtsantritt durchgesetzt hat, gehen einher mit brutaler Repression, die alles erstickt, was seine Herrschaft in Frage stellt. Und treffen kann es jeden. Auch die eigene Familie.