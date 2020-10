Quo vadis, Julian Draxler?

Technisch erste Sahne, dieser Lupfer: Nach einem Pass von rechts in den Lauf nimmt Julian Draxler im Vollsprint den Ball direkt mit, stürmt in den Strafraum und chipt das Leder - obwohl von hinten von einem Gegenspieler bedrängt - über den herauseilenden Torwart Mert Günok ins Tor. Die Führung für Deutschland im Testländerspiel gegen die Türkei in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45. Minute +2), quasi mit dem Pausenpfiff.

"Das wird ihm guttun", sagte der TV-Kommentator, und genau dasselbe dachten wohl auch viele Fans, die Mitspieler und auch Bundestrainer Joachim Löw. Der hatte Draxler in Abwesenheit vieler Stammspieler für dieses Spiel sogar zum Kapitän ernannt. Zum einen, um ihm zu demonstrieren, dass er an Draxlers Fähigkeiten glaubt. Zum anderen, um ihm klar zu machen, dass er jetzt liefern muss.

Fein gemacht - Draxler lupft den Ball über den türkischen Torwart Günok ins Netz

Denn Draxler hat eine "Saison zum Vergessen" hinter sich, wie er selbst sagt. Bei Paris St. Germain ist er meist nur zweite Wahl. Der Mittelfeldspieler kam - auch wegen einer Fußverletzung und einer Viruserkrankung – nur auf 22 Pflichtspiele, dabei gelang ihm kein einziges Tor. Lediglich zwölfmal stand er in der PSG-Startelf, auch im Champions-League-Finale gegen Bayern München wechselte Trainer Thomas Tuchel den 27-Jährigen erst in der 72. Minute ein.

Fehlende Spielpraxis

"Neymar, Mbappé - Thomas Tuchel setzt logischerweise auf diese Spieler", hatte Löw bereits Anfang September gesagt und ihm einen Wechsel nahegelegt zu einem Klub, wo die Konkurrenz nicht ganz so groß ist. „Für Julian wäre es wichtig, auch in dem Alter, vielleicht einen Schritt zu machen, wo er regelmäßig spielt. Das würde ihm wahrscheinlich schon entscheidend helfen.“

Die fehlende Spielpraxis macht sich verständlicherweise auch im Nationaltrikot gegen die Türkei bemerkbar. Wiederholt kommt er gegen die Gegenspieler zu spät zum Ball, was in der 23. Minute zu einer Verwarnung führt.

Den Ball im Blick

Dass Draxler hochtalentiert ist, steht außer Frage. Er verfügt über eine gute Technik, einen harten Schuss, ist sehr schnell. Seine defensive Arbeit könnte er noch verbessern. Auffälliger ist jedoch eher sein mangelndes Gefühl für die richtige Entscheidung: Wann ist der richtige Moment für den Abschluss? Wann ist ein Dribbling sinnvoll, wann muss man lieber den risikoärmeren Pass spielen? Aus diesem Grunde wird er meistens auch nicht auf seiner Lieblingsposition, der Zehn, eingesetzt, sondern auf den Außenbahnen.

In den bisher sechs Spielen der neuen Saison in der Ligue 1 kam Draxler für PSG immerhin fünfmal zum Einsatz, viermal von Beginn an - und er erzielte bereits zwei Tore. Wenn jedoch wieder alle Stammspieler dabei sein sollten, muss Draxler wohl wieder zurück in die zweite Reihe.

Fast symbolhaft wirkt seine Aktion in der 28. Spielminute gegen die Türkei, als während eines Zweikampfs Draxlers Faust im Gesicht von Efecan Karaca landet, der daraufhin behandelt werden muss. Kein böses Foul und auch unabsichtlich, aber eben unglücklich.

Unglückliche Entscheidungen

Unglücklich wirken auch die Entscheidungen Draxlers in seiner Karriere. Nachdem er bei Schalke 2012 zum Nationalspieler avancierte und 2014 Weltmeister wurde, wechselte er ein Jahr später zum VfL Wolfsburg, wo er zwar viel Geld verdiente, in zwei Spielzeiten jedoch nur 34 Spiele bestritt und lediglich fünf Tore erzielte. Sein Transfer 2017 zu Paris St. Germain überraschte umso mehr, da angesichts der übermächtigen Konkurrenz klar war, dass er kaum mehr Spielpraxis bekommen würde als bei den "Wölfen".

Das tat gut - Draxler (r.) klatscht nach seinem Treffer mit Antonio Rüdiger ab

Warum also hat sich Draxler in diesem Sommer keinen neuen Verein gesucht? "Aufgrund von Corona und der ganzen Situation in diesem Sommer war einfach nichts dabei, was mich weitergebracht hätte", so die Antwort des Interims-Kapitäns nach dem späten Ausgleich der Türken zum 3:3 (1:0)-Endstand. Draxler, der in der 59. Minute von Löw ausgewechselt wurde, gibt sich hoffnungsvoll: "Nächstes Jahr wird das Ganze einfacher aussehen, wenn ich ablösefrei bin und ein anderer Verein keine Ablöse mit Paris verhandeln müsste."

Ob ihn nach so langer fehlender Spielpraxis ein Top-Verein haben will? Gut möglich, dass sich Draxler erneut in seiner Karriere verdribbelt. Oder er muss einfach im DFB-Dress noch mehr solcher erste-Sahne-Aktionen zeigen wie bei seinem Treffer zum 1:0. Die nächste Möglichkeit hat er in drei Tagen: am Samstag im Nations-League-Spiel in der Ukraine (Anpfiff um 20.45 Uhr MESZ, ab 20.30 Uhr im DW-Liveticker) - wenn Joachim Löw ihn aufstellt.

--------

Haben Sie das Spiel gegen die Türkei verpasst? Dann können Sie hier im DW-Liveticker nachlesen:

DEUTSCHLAND - TÜRKEI 3:3 (1:0)

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt im Länderspiel-Jahr 2020 ohne Sieg. Nach zwei Remis in der Nations League kam das Team von Bundestrainer Joachim Löw auch im Testspiel in Köln gegen die Türkei nicht über ein 3:3 (1:0)-Unentschieden hinaus - und verspielte dabei gleich dreimal die Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Kapitän Julian Draxler (45. Minute +1) das 1:0. In der 49. Minute glich Ozan Tufan für die Türkei aus. Debütant Florian Neuhaus traf in der 58. Minute zum 2:1, ehe Efecan Karaca (67.) erneut ausglich. Luca Waldschmidt (81.) sorgte für das 3:2, Kenan Karaman in der vorletzten Minute der Nachspielzeit (90.+4) für den 3:3-Endstand.

Wieder kein Sieg, wieder ein Gegentreffer kurz vor Schluss. "Natürlich bin ich erstmal enttäuscht und angefressen", sagte Bundestrainer Löw nach dem Abpfiff, nahm seine Mannschaft aber gleichzeitig in Schutz: "Sie hat so ja noch nie zusammengespielt."

--------

ABPFIFF!

⚽90. Minute +4: TOOOR für die Türkei: KARAMAN! Aus elf Metern erzielt er den verdienten Ausgleich zum 3:3. Der Treffer geht eindeutig auf das Konto der schläfrigen deutschen Abwehr.

90. Minute +2: Die türkische Mannschaft gibt nicht auf, sondern drängt auf den Ausgleich.

90. Minute: In der Schlussminute gibt es einen weiteren 🔄WECHSEL. AMIRI ersetzt Havertz. Fünf Minuten werden nachgespielt.

89. Minute: Die deutschen Spieler versuchen jetzt, die knappe Führung über die Zeit zu retten.

87. Minute: Der Türkei gelingt beinahe zum dritten Mal der Ausgleich. Der gerade erst eingewechselte Stark vertändelt an der Strafraumgrenze den Ball, Karaman fackelt nicht lange. Sein Schuss landet an der Latte des deutschen Tors.

85. Minute: Ein 🔄WECHSEL jagt den anderen: ÖMÜR kommt bei der Türkei für Enes Ünal und STARK beim DFB-Team für Brandt.

83. Minute: Für den Ex-Freiburger Waldschmidt, der inzwischen sein Geld bei Benfica Lissabon verdient, war es der erste Treffer im Nationaltrikot.

⚽81. Minute: TOOOR für Deutschland! WALDSCHMIDT! An der Strafraumgrenze stoppt er den Ball mit der Brust und schießt ihn aus 14 Metern ins linke Eck des türkischen Tors. 3:1!

79. Minute: Und wieder ein 🔄WECHSEL im DFB-Team, ein Debütant ersetzt einen anderen: DAHOUD kommt für Neuhaus, den Torschützen zum zwischenzeitlichen 2:1.

76. Minute: ÜNDER sieht GELB, weil er seinen Gegenspieler am Trikot festgehalten hat.

75. Minute: 🔄WECHSEL bei der Türkei: KABAK ersetzt Ayhan.

73. Minute: Gosens spielt den Ball in den Strafraum, Hofmann steht im Abseits und lässt deswegen den Ball durch. Havertz kommt nicht ganz heran. Torwart Günok schnappt sich das Leder.

70. Minute: 🔄WECHSEL beim DFB-TEAM. GOSENS ersetzt Schulz. Auch die Türkei wechselt: TEKDEMIR kommt für Karaca.

68. Minute: CAN sieht GELB wegen Meckerns. Die deutschen Spieler hatten protestiert, weil Karaca vor seinem Treffer Neuhaus mit einem Foul den Ball abgejagt hatte. Gäbe es hier einen Videobeweis, wäre der Treffer sicher nicht anerkannt worden.

⚽67. Minute: TOOOR für die Türkei! KARACA erzielt das 2:2 - mit einem Schuss ins rechte Eck!

64. Minute: Und wieder erspielt sich die DFB-Elf eine Chance. Havertz verpasst die scharfe Hereingabe von Henrichs knapp.

63. Minute: 🔄WECHSEL auch bei der türkischen Mannschaft: KARAMAN ersetzt Okay.

62. Minute: Fast der dritte Treffer für das DFB-Team. Brandt kommt frei im Strafraum zum Schuss, doch Günok pariert glänzend.

59. Minute: Doppel-🔄WECHSEL beim deutschen Team: Debütant HOFMANN kommt für Draxler, TAH für Rüdiger.

Florian Neuhaus (r.) freut sich über sein erstes Tor im ersten Länderspiel

⚽58. Minute: TOOOR für Deutschland! NEUHAUS! Nach einem schönen Doppelpass mit Havertz schlenzt der Debütant den Ball aus 13 Metern ins linke Eck. 2:1!

55. Minute: Die DFB wirkt durch den Gegentreffer verunsichert, Bundestrainer Löw wird gleich reagieren und erstmals wechseln.

52. Minute: Insgesamt ist der Ausgleich verdient - auch wenn er aus einer feinen Einzelleistung des türkischen Kapitäns Tufan resultierte.

⚽49. Minute: TOOOR für die Türkei! TUFAN zirkelt den Ball aus 18 Metern in den rechten Torwinkel. Keine Chance für Leno im deutschen Tor. 1:1!

46. Minute: Doppel- 🔄WECHSEL bei der Türkei. ÜNDER kommt für Kilinc, TÖKÖZ für Yazici.

46. Minute: Die zweite Halbzeit hat begonnen. Die deutsche Elf ist unverändert aus der Kabine gekommen.

--------

Der letzte Angriff der ersten Halbzeit bringt das 1:0 durch Julian Draxler (45.+1). Eine glückliche Führung, denn die türkische Mannschaft spielte 45 Minuten lang auf Augenhöhe. Insgesamt ist es bisher ein recht munteres Spiel zweier Teams, denen man anmerkt, dass sie nicht eingespielt sind. Lukas Podolski bringt es auf den Punkt: "Ein bisschen viel klein-klein, sie müssen schneller spielen, dann geht der Ball auch rein."

HALBZEIT!

Julian Draxler schaut dem Ball hinterher, der zur 1:0-Pausenführung im Netz landet

⚽45. Minute +1: TOOOOOR für Deutschland! DRAXLER! Ein guter schneller Angriff des DFB-Teams: Über Brandt und Havertz erreicht der Ball im Strafraum Draxler, der den Ball über Günok ins Tor hebt. 1:0!

45. Minute: Es gibt eine Minute Nachschlag.

41. Minute: Waldschmidt prüft Günok mit einem Flachschuss aus 18 Metern, der türkische Torwart ist unten und kann zur Ecke klären. Diese bleibt folgenlos.

38. Minute: Es bleibt dabei, die DFB-Elf tut sich schwer mit den eng am Gegner verteidigenden Türken. Die zündenden Ideen aus dem Mittelfeld fehlen.

35. Minute: Henrichs signalisiert mit seinen Händen: Wohin soll ich abspielen? Die türkischen Spieler machen die Räume eng.

31. Minute: Die türkische Elf liefert bisher eine sehr couragierte Leistung ab, mit viel Laufbereitschaft.

29. Minute: Die deutsche Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hat, bemüht sich. Doch viele Zuspiele kommen zu ungenau. Draxler, Brandt und Havertz sind bisher die Aktivposten im deutschen Spiel.

26. Minute: Endlich wieder mal ein guter Abschluss der deutschen Mannschaft. Brandt zieht von der Strafraumgrenze flach ab, Günok pariert. Schulz trifft den Abpraller nicht richtig.

23. Minute: 🔶GELB gegen DRAXLER nach einem Foul an Okay. Der anschließende Freistoß 25 Meter vor dem deutschen Tor bringt nichts ein, Leno fängt den Flankenball ab.

21. Minute: Schulz schießt von halblinks aus 10 Metern - ans Außennetz.

19. Minute: Yazici zieht aus zentraler Position aus 20 Metern ab, Torwart Leno ist rechtzeitig unten und hält den Schuss.

18. Minute: 🔶GELB gegen RÜDIGER nach einem rustikalen Einsteigen gegen Karaca.

15. Minute: Debütant Neuhaus versucht es mit einem Distanzschuss aus mehr als 20 Metern. Der türkische Torwart Günok hält.

13. Minute: Nächste Gelegenheit für die Gäste. Yazici steht im Strafraum des DFB-Teams völlig frei, jagt den Ball aber in den Kölner Abendhimmel. Ein völlig verkorkster Schuss.

11. Minute: Erste gute Chance für die Türkei. Nach einem Freistoß von Yazici blockt Can den Nachschuss von Karaca ab.

9. Minute: Eine Konterchance für das türkische Team, doch Henrichs hat gut aufgepasst und klärt die Situation.

6. Minute: Der Ball liegt im türkischen Tor. Draxler hat getroffen, stand aber im Abseits. Zuvor hatte der türkische Torwart Günok einen Schuss von Waldschmidt aus fünf Metern pariert - vor die Füße Draxlers.

3. Minute: In den Anfangsminuten lassen die Türken den deutschen Spielern wenig Platz zum Spielaufbau.

1. Minute: Der Ball rollt, Schiri Bastien hat das Spiel angepfiffen.

--------

20.44 Uhr: Wegen der hohen Corona-Inzidenz in Köln dürfen nur 300 Zuschauer das Spiel live im Kölner Stadion verfolgen. Schiedsrichter der Partie ist der Franzose Benoit Bastien.

20.42 Uhr: "Das ist schon eine gute Mannschaft", sagt Ex-Nationalspieler und RTL-Experte Lukas Podolski über das türkische Nationalteam. Podolski verdient sein Geld beim türkischen Erstligisten Antalyaspor. Das ist die Startelf der Türkei: Günok - Sangare, Demiral, Ayhan, Kaldirim - Tufan, Okay - Karaca, Yazici, Kilinc - Enes Ünal

20.39 Uhr: Eine Stellungnahme des DFB zur heutigen Steuer-Razzia gegen frühere und aktuelle Funktionäre des Verbands wird es am Rande des Spiels nicht geben. DFB-Präsident Fritz Keller weilt nicht in Köln. DFB-Direktor Oliver Bierhoff ließ den übertragenden Sender RTL wissen, er sei nur für den Sport zuständig.

20.36 Uhr: "Wir haben eine an Erfahrung junge Mannschaft. Da kann ich keine Wunderdinge erwarten", sagt Bundestrainer Löw im Interview des Fernsehsenders RTL. "Aber jeder Spieler kann für sich selbst Werbung machen." Und das, so Löw, sei seine Taktik: "Wir wollen früh attackieren, aggressiv agieren und schnell spielen – und so die Türken gar nicht erst ins Spiel kommen lassen."

20.33 Uhr: Bundestrainer Joachim Löw schont die Bayern-Nationalspieler. Julian Draxler trägt die Kapitänsbinde, Florian Neuhaus gibt sein Debüt in der Nationalmannschaft. Das ist die Startelf des DFB-Teams:

20.30 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker. Das Test-Länderspiel Deutschland gegen die Türkei in Köln.