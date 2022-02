Queen Elizabeth II. feiert 70. Thronjubiläum

Queen Elizabeth hält eine Menge beachtlicher Rekorde: Sie ist die älteste amtierende Monarchin und führte die längste Ehe im britischen Königshaus. Schon ihre Krönung schrieb Fernsehgeschichte: Noch nie zuvor wurden so viele Zuschauer - nämlich 300 Millionen weltweit - erreicht. Und schließlich hat vor ihr noch nie jemand länger auf einem britischen Thron gesessen. Noch zwei Jahre, dann hat sie sogar den französischen "Sonnenkönig" Ludwig XIV. (von 1643-1715 im Amt) mit 72 Jahren Regentschaft eingeholt.

Wahrscheinlich hat die Queen auch die größte Hut-Sammlung (was eine Annahme der Autorin dieses Artikels ist). Fakt aber ist: Die eleganten Kostüme und Hüte, Ton in Ton natürlich, sind bis heute ein Markenzeichen der Queen. In der königlichen Hofschneiderei werden die Kleidungsstücke entworfen und genau auf den Anlass abgestimmt - dem Zufall wird hier nichts überlassen.

Fröhlich und farbenfroh zeigt sich Queen Elizabeth 1999 bei einem Besuch in Mosambik

Hier wird mit Tricks gearbeitet

An Raffinessen wird dabei nicht gespart: So werden etwa Bleischnüre in Mantelsäume eingenäht, damit der Mantel sich bei einem plötzlichen Windstoß nicht öffnet. Anlässlich einer Parade im Mai 2012 trug die Queen ein Paillettenkleid und darüber einen vermeintlich offenen Mantel. Falsch. Man hatte lediglich eine Stoffbahn in Paillettenoptik in den Mantel eingefügt. Damit er bei einer Böe nicht auseinanderfliegt.

Auch die Queen weht seit 70 Jahren so leicht nichts um: Auf sie ist Verlass. Unerschütterlich stellt sie sich jeder Krise, Gefühle gehören nicht an die Öffentlichkeit. Stattdessen bekommen die Untertanen immer ein herzliches und warmes Lächeln, ein freundliches Winken und immer wieder ein Volksvergnügen - etwa wenn die Queen jedes Jahr Anfang Juni ihren Geburtstag feiert.

Besonders pompöse Feierlichkeiten

Es gibt 2022 nicht nur einen, sondern gleich zwei zusätzliche arbeitsfreie Tage für die Briten - damit sie die Möglichkeit haben, ausgiebig mitzufeiern: Geburtstag und Platin-Jubiläum. Alles soll dann noch ein bisschen pompöser ausfallen: Am 2. Juni beginnen die Feiern mit der traditionellen Militärparade "Trooping the Colour".

Die Queen und Prinz Philip auf der Kutschfahrt zur Geburtstagsparade im Jahr 2014

Die wird seit Jahrhunderten anlässlich des Geburtstages eines britischen Regenten vorgeführt, egal, wann im Jahr er oder sie Geburtstag hat. Elizabeth hat am 21. April Geburtstag. Zudem werden im gesamten Vereinigten Königreich, auf den Kanalinseln, auf der Isle of Man, im britischen Überseegebiet und in jeder der 54 Commonwealth-Hauptstädte Leuchtfeuer entzündet.

Am Tag danach steht ein Dankgottesdienst für die lange Regentschaft von Elizabeth II. in der Londoner St. Paul's Cathedral auf dem Programm.

Am 4. Juni organisiert die britische Rundfunkanstalt BBC im Buckingham Palace unter dem Titel "Platinum at the Palace" ein Live-Konzert mit "einigen der weltgrößten Unterhaltungsstars". Interessierte Bürger können sich für eine Eintrittskarte bewerben und den Stars im Beisein der Königin huldigen.

Am 5. Juni wird unter dem Motto "Big Jubilee Lunch" auf der Straße gefeiert und vor allem geschlemmt: Im ganzen Land sollen Stadtteil- und Dorffeste ausgetragen werden, mit langen Tafeln, leckeren Speisen und Getränken. Es wird mit mehr als 200.000 solcher Partys gerechnet.

Über Nacht Königin

Krönung 1953: Angeblich war Elizabeth II. die Krone zu schwer - doch das lächelte sie weg

Eigentlich war Elizabeth gar nicht für das Amt der britischen Monarchin vorgesehen, sie war noch nicht mal Kronprinzessin. Doch als ihr Onkel Edward VIII. auf den Thron verzichtete und ihr Vater George VI. als nächster in der Thronfolge König wurde, änderte sich das. 25 Jahre alt war sie, als ihr Vater am 6. Februar 1952 starb und sie in der gleichen Nacht noch zur Königin wurde. Aus Prinzessin Elizabeth, genannt Lilibet, wurde "Elizabeth die Zweite, von Gottes Gnaden, Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und ihrer anderen Reiche und Territorien, Oberhaupt des Commonwealth, Verteidigerin des Glaubens". Am 2. Juni 1953 wurde sie in der Westminster Abbey in einer großen Zeremonie offiziell gekrönt.

Als junge Königin erlebte sie den Zerfall des britischen Weltreichs, später den Kalten Krieg und zuletzt den Brexit sowie die Corona-Krise. 14 Premierminister - von Winston Churchill über Margaret Thatcher bis hin zu Boris Johnson - hat sie bisher im Buckingham Palast empfangen.

Eine komplizierte Familie

Zunächst machte ihre Schwester Margaret der Königin zu schaffen. Skandale, Partys, Sexaffären - bis hin zur ersten Scheidung im britischen Königshaus seit gut 400 Jahren.

Die größten Skandale der britischen Royals Thronverzicht aus Liebe Ihre Liebe bewegte die Welt: Weil König Edward VIII. als Oberhaupt der anglikanischen Kirche die geschiedene US-Amerikanerin Wallis Simpson nicht heiraten durfte, dankte er nach nur 326 Tagen ab. Das Paar heiratete schließlich doch - am 3. Juni 1937 auf Schloss Candé in Frankreich. Der Skandal stürzte das britische Königshaus in eine schwere Krise.

Die größten Skandale der britischen Royals Prinzessin Margarets Scheidung Prinzessin Margaret, die Schwester von Queen Elizabeth II., war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Royals: Sie liebte Partys, Alkohol und Affären. Mit ihrem Ehemann, dem Fotografen Antony Armstrong-Jones, hatte sie zwei Kinder. Das Paar trennte sich 1976. Als die Ehe aufgelöst wurde, war Margaret das erste Familienmitglied, das sich scheiden ließ - seit Heinrich VIII. im 16. Jahrhundert.

Die größten Skandale der britischen Royals Untreue Eheleute Nicht alle glauben, dass Reitlehrer James Hewitt Lady Dianas erste außereheliche Beziehung war. Das Gerücht, dass sie in den 1980er-Jahren eine Beziehung zu ihrem Leibwächter Barry Mannakee hatte, hält sich hartnäckig. Gleichzeitig mit Prinz Charles' Geständnis, untreu gewesen zu sein, gab auch Lady Diana ihren Fehltritt mit Hewitt zu.

Die größten Skandale der britischen Royals Royale "Ehe zu dritt" Prinz Charles' Ehe mit Lady Diana, aus der die Söhne William und Harry stammten, scheiterte. Ihr Ehekrieg machte intime Geheimnisse öffentlich. Diana sagte in einem BBC-Interview auf die Frage, ob Camilla Parker Bowles ein "Faktor" für das Scheitern der Ehe gewesen sei: "Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen überfüllt." Schließlich führte Prinz Charles Camilla zum Altar.

Die größten Skandale der britischen Royals Das Schweigen der Queen 1997, Lady Di und Charles waren da schon geschieden, verunglückten Diana und ihr Freund Dodi Al-Fayed bei einem Autounfall. Ganz Großbritannien war geschockt, doch aus dem Palast kam lange kein Wort der Anteilnahme. Die Briten erlebten eine kaltherzige Königsfamilie, jeder vierte befürwortete damals die Abschaffung der Monarchie. Erst Tage später ging die Queen auf die trauernden Menschen zu.

Die größten Skandale der britischen Royals Prinz Harry im Nazi-Kostüm Lange Partynächte mit Drogen- und Alkohol-Eskapaden brachten Harry, dem jüngeren Sohn von Prinz Charles, schon früh den Spitznamen "Dirty Harry" ein. Einmal schaffte es Harry auch splitterfasernackt in die Schlagzeilen. Das Bild des 20-jährigen Prinz Harry aber, verkleidet als Generalfeldmarschall Rommel samt Hakenkreuz-Armbinde, ging um die Welt. Ein gefundendes Fressen für die Skandalpresse.

Die größten Skandale der britischen Royals Interview mit Sprengkraft 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgten das Interview von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Im US-Fernsehen erhoben diese schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie und bezichtigten sie unter anderem rassistischer Gedankenspiele. Als sie mit Sohn Archie schwanger gewesen sei, so Meghan, habe es Bedenken gegeben, "wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird".

Die größten Skandale der britischen Royals Die Queen bricht ihr Schweigen Die Rassismus-Vorwürfe von Prinz Harry und seiner Frau Meghan schlagen hohe Wellen: Die Queen nehme die Vorwürfe "sehr ernst", ließ der Buckingham Palast jetzt wissen. Die Königsfamilie sei "traurig darüber, wie schwierig die vergangenen Jahre für Harry und Meghan gewesen" seien. Die Anschuldigungen würden jetzt von der Familie "privat aufgearbeitet". Ob die Queen damit das Feuer löschen kann?

Die größten Skandale der britischen Royals Sexskandal um Prinz Andrew Ist Prinz Andrew, der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. und Ex-Mann von Sarah Ferguson, in den Sexskandal um Jeffrey Epstein verwickelt und hat ein 17-jähriges Mädchen missbraucht? Das soll nun ein US-Gericht klären. Schon vor dem Prozess ist dies ein großer Schaden für das britische Königshaus. Doch Queen Elizabeth wird auch diesen Skandal aushalten - auch weil sie seine Mutter ist. Autorin/Autor: Stefan Dege



Zusammen mit Prinz Philip, den sie 1947 heiratete, hat Elizabeth vier Kinder. Und die machten ihr, sobald sie erwachsen waren, eine Menge Ärger. Dabei fing alles so schön an - mit der Traumhochzeit ihres ältesten Sohns und Thronfolgers Charles und Lady Diana 1981. Schnell aber stellte sich heraus, dass die Ehe ein Desaster war. Nicht nur diese. Alle Kinder bis auf den jüngsten Sohn Edward ließen sich scheiden, begleitet von Skandalen. Immerhin gingen aus den Ehen ihrer Kinder sechs Enkelkinder hervor. Einer - nämlich Harry - hat sich vom Königshaus losgesagt; über ihn und seine Frau, die ehemalige US-Schauspielerin Meghan, kursieren derzeit auch Scheidungsgerüchte, die allerdings noch mit großer Vorsicht zu betrachten sind.

Ihr Sohn Prinz Andrew macht ihr seit Jahren Sorgen, weil er in einen Sexskandal verwickelt ist und er sich deswegen in den USA vor Gericht verantworten muss. Lange hielt seine Mutter zu ihm, doch Mitte Januar 2022 entzog sie ihm endgültig alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften.

Der Tod von Diana 1997 ging auch an der Queen nicht spurlos vorbei - doch am schlimmsten traf sie der Verlust ihres Ehemannes Philip, mit dem sie 73 Jahre lang verheiratet war. Am 9. April 2021 musste sie sich von ihrem geliebten Mann verabschieden, kurz vor ihrem 95. und seinem 100. Geburtstag.

Queen Elizabeth bei der Trauerfeier für ihren Mann

Mit Würde und Disziplin

Ihre letzten beiden Geburtstagsparaden fanden Corona-bedingt abgespeckt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Im vergangenen Jahr war es sicher besonders trostlos - der Tod ihres Mannes war gerade mal zwei Monate her.

Aber die Queen wäre nicht die Queen, wenn sie nicht auch diesen 12. Juni 2021 mit Würde und Disziplin begangen hätte: Tapfer lächelte sie, allein auf einem Stuhl unter einem Baldachin sitzend, den Akteuren der militärischen Zeremonie zu Ehren ihres 95. Geburtstages zu. Ihre Kleiderkombi war allerdings nicht so farbenfroh wie sonst: Ein Mantel in dezentem Hellgrau, darunter aber blitzte ein Kleid mit kleinen gelben Blüten hervor, die sich im Kragen des Mantels wieder finden - und dazu natürlich der passende Hut.