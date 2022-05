Queen Elizabeth II.: Reiseweltmeisterin ohne Reisepass

Keine Aborigines als Ehrengarde

Egal, wo die Queen ankommt, sie kann sich sicher sein, dass Menschen in einer Reihe stehen. Hier sind es Marinesoldaten aus Papua-Neuguinea. Ihre Weltreise 1953 führte sie in insgesamt zwölf Länder. Neben Australien besuchte sie auf ihrer Royal Tour unter anderem Neuseeland, die Fidschi-Inseln und Tonga. Aber sie reiste auch in nicht so weit entfernte Länder.