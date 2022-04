Putin und Parkinson: Was sagen die Ärzte?

Vom US-Senator Marco Rubio über Universitätsprofessoren der Politikwissenschaft bis hin zur Boulevardpresse scheinen viele Menschen den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten Wladimir Putin genau zu kennen.

Doch eine wichtige Stimme fehlt in der Flut von Artikeln und Diskussionen, in denen spekuliert wird, dass Putin, der die russische Invasion in der Ukraine verantwortet, an Parkinson oder Schilddrüsenkrebs erkrankt ist: Medizinische Experten.

In einem 12-minütigen Videoclip eines Treffens mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu war zu sehen, wie sich Putin fest an einen Tisch klammerte. Er tippte mit dem Fuß und saß zusammengesackt da und das während des gesamten Clips, der von der russischen Regierung Ende letzter Woche veröffentlicht wurde. Sein Gesicht war merklich aufgedunsen.

Das Video veranlasste einige Online-Kommentatoren, darunter die ehemalige Abgeordnete der britischen Konservativen Partei Louise Mensch, auf Twitter zu der Schlussfolgerung, dass der russische Präsident an Parkinson leide.

Auch mehrere Boulevardzeitungen griffen diese Behauptung auf. In den Berichten kamen u.a. ein Professor für strategische Kommunikation, ein paar politische Analysten und ein Professor für Körpersprache zu Wort. Aber keine Ärzte. Das ist wahrscheinlich kein Zufall.

Keine Diagnosen ohne Untersuchungen

"Echte Neurologen werden sich wahrscheinlich nicht äußern, weil ihnen beigebracht wird, sich niemals zu Menschen zu äußern, die nicht ihre Patienten sind", so John Hardy, Neurogenetiker am UK Dementia Research Institute, gegenüber der DW. Hardy betont, dass er Neurogenetiker sei und kein Neurologe sei. Er äußere sich als jemand, der hat sich mit Hirnerkrankungen beschäftigt.

"Meiner Meinung nach gibt es keine Anzeichen für Parkinsonismus", sagte er. "Er sah nicht gut aus... aber keine Parkinson-Erkrankung."

Ray Chadhuri, ein Neurologe an der Universität London, stimmte dieser Einschätzung zu. "Wenn ich mir den kurzen Clip ansehe, kann ich keinen Hinweis auf Parkinsonismus bei Putin finden", sagte Chadhuri der DW.

Video ansehen 07:40 Parkinson - Unsere Experten im Gespräch

Die Parkinson-Krankheit und Parkinsonismus sind sehr schwer zu diagnostizieren und könnten nur durch eine gründliche neurologische Untersuchung vor Ort festgestellt werden, erklärte Chadhuri. "Schwellungen im Gesicht oder Zittern können viele Ursachen haben, und ich habe auch keinen Tremor gesehen", sagte Chadhuri.

Caroline Rassell, Geschäftsführerin von Parkinson's UK, schließt sich Hardy an, als sie um eine Expertenmeinung zu den Clips gebeten wird. Parkinson sei eine komplexe Krankheit mit über 40 Symptomen, die von körperlichen bis hin zu geistigen Beschwerden reichten, und es sei daher unmöglich, eine Diagnose anhand eines 12-minütigen Videoclips zu stellen, so Rassell.

"Jeder Mensch ist anders betroffen", erklärt Rassell. "Da es keinen definitiven Diagnosetest gibt, kann die Krankheit nur nach einer Untersuchung durch einen Neurologen oder Spezialisten bestätigt werden. Spekulationen in Medien und Online sind nicht hilfreich."

Ein wortkarges Russland fördert Spekulationen

Es ist nicht ungewöhnlich, dass über den Gesundheitszustand der mächtigsten Politiker der Welt spekuliert wird. Die Medien berichteten ausführlich über einen positiven COVID-Test beim ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2020, über das Zittern der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2019 und über die Darmoperation von Papst Franziskus im letzten Sommer.

Seit Jahren hält sich der Kreml über den Gesundheitszustand Putins bedeckt, was Journalisten und Politikwissenschaftler dazu veranlasst, jede Bewegung des Präsidenten zu analysieren, um Anzeichen von Schwäche oder Krankheit zu erkennen. Gerüchte, wonach Putin an Schilddrüsenkrebs, ernsthaften Rückenproblemen und sogar an einer Psychose leide, sind Teil des regelmäßigen Diskurses über den Präsidenten geworden.

Dies hat sich während der COVID-19-Pandemie noch verschärft, als sich Putin völlig isolierte, sich weigerte, bei internationalen Gipfeltreffen und Konferenzen in die Nähe anderer Staatsoberhäupter zu kommen, und von denjenigen, mit denen er zusammentraf, verlangte, sich wiederholt zu isolieren und zu testen, bevor sie ihn sahen.

Nach der von Putin verantworteten Invasion Russlands in der Ukraine im Februar spekulierten Medien und Analysten, dass der Präsident in einen Zustand narzisstischer Psychose verfallen sein könnte, da Putin isoliert war und die meisten Informationen von einigen wenigen Personen stammten, die die ganze Wahrheit gesagt haben könnten oder auch nicht.

Journalisten schienen sich auf diese Idee zu stürzen, um den Einmarsch Russlands in der Ukraine zu erklären, bei dem weit über 1.800 Ukrainer getötet und Tausende verletzt wurden.

Ob Putin fast schon auf dem Sterbebett liegt und diesen Krieg nutzt, um sich in der Geschichte zu verewigen oder ob er sich wirklich von einer Art Psychose leiten lässt - ohne Informationen aus dem Kreml ist das alles nur Spekulation.

Und letzten Endes weiß niemand - weder die Twitter-Kommentatoren, die Neurologen, die sich die vom Kreml veröffentlichten Videos ansehen, noch die sogenannten Russland-Experten - was tatsächlich in Putins Kopf vor sich geht.

Schwäche zeigen verboten? Regieren vom Bett aus Bereits im Jahr 2014 musste Angela Merkel nach einem Skiunfall in der Schweiz kürzer treten. Diagnose: unvollständiger Beckenbruch. Die Kanzlerin habe starke Schmerzen und müsse mehrere Wochen "viel liegen", erklärte der Regierungssprecher. Doch auch verletzt regierte Merkel weiter. Für Kabinettssitzungen schleppte sie sich mit Krücken ins Kanzleramt. Vizekanzler Gabriel musste nicht einspringen.

Schwäche zeigen verboten? Keine Schwäche zeigen Dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl machte im Jahr 1989 die Prostata Probleme. Das kam zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt: Beim Parteitag der CDU in Bremen bereitete ein parteiinterner Konkurrent den Putsch gegen Kohl vor. Um keine Schwäche zu zeigen, verheimlichte Kohl die Erkrankung, kam zum Parteitag und setzte sich durch. Danach ließ er sich endlich operieren.

Schwäche zeigen verboten? "Annähernd hundertmal ohnmächtig" "Ich bin nie ganz gesund gewesen", das gab Altkanzler Helmut Schmidt im Jahr 2014 zu. Während seiner Amtszeit habe er immer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Doch er und seine Mitarbeiter machten daraus ein gutgehütetes Geheimnis. Immerhin sollen sie ihn oft sogar ohnmächtig in seinem Büro gefunden haben.

Schwäche zeigen verboten? Staatsgeheimnis Krebs Frankreichs Ex-Präsident Georges Pompidou starb unerwartet im Jahr 1974. Doch so plötzlich kam der Tod nicht: Pompidou hatte Krebs und konnte es über Jahre verschleiern. Auch Präsident François Mitterrand (Bild) war unbemerkt krank. Schon zum Amtsantritt gaben die Ärzte ihm nur noch drei Jahre zu leben. Daraus wurden 15. Kurz nach seinem Ausscheiden aus dem Amt starb er an Prostatakrebs.

Schwäche zeigen verboten? Kranker Wahlkampf In den USA können Krankheiten durchaus Wahlen entscheiden. Im Rennen um das Weiße Haus zwischen Donald Trump und Hillary Clinton wurde der Ex-Außenministerin ein Amateurvideo zum Verhängnis. Darin sah man eine angeschlagene Hillary Clinton, die sich kaum auf den Beinen halten konnte. Clintons Arzt sprach von einer Lungenentzündung. Konkurrent Trump betonte seine blendende Gesundheit.

Schwäche zeigen verboten? Staatschef unter Schmerzmitteln John F. Kennedy war eine Lichtgestalt. Niemand vermutete, dass der junge Präsident zeitweise acht verschiedene Medikamente am Tag nehmen musste. Kennedy litt an der Addison-Krankheit, einer Unterfunktion der Nebennierenrinde. Ohne Behandlung wäre diese Krankheit tödlich ausgegangen. Mehrmals soll Kennedy die letzte Ölung erhalten haben, heißt es aus engen Kreisen. Das alles blieb geheim.

Schwäche zeigen verboten? Präsident im Rollstuhl Politiker weltweit verschleiern ihre Krankheiten. Doch niemandem gelang das besser als US-Präsident Franklin D. Roosevelt. Als er 1933 ins Amt kam, saß er bereits zehn Jahre im Rollstuhl. Seine Wähler wussten davon nichts. Welche Krankheit er hatte, ist bis heute unklar. Es existieren nur drei Fotos, auf denen Roosevelt im Rollstuhl sitzt. Die Nation war geschockt, als er 1945 "plötzlich" starb.

Schwäche zeigen verboten? Ein neues Leben vor dem Tod Die Diagnose Nierenkrebs veränderte das Leben von Sloweniens Ex-Präsident Janez Drnovšek schlagartig. Der Politiker, der von 1992 bis 2002 fast durchgängig Premier und anschließend Präsident seines Landes war, zog sich zurück. Er trat kaum noch öffentlich auf, tauschte Villa gegen Berghütte, lebte vegetarisch und wandte sich dem Buddhismus zu. 2008 starb er an seiner Krankheit. Autorin/Autor: Patrick Große



Der Artikel ist ursprünglich auf Englisch erschienen.

Redaktion: Louisa Wright