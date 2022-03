Der Ideologiemix hinter Putin

Ein Jahr, fünf Monate und knapp drei Wochen - so lange dauerte 1697 bis 1698 die Reise von Peter dem Großen durch Westeuropa. Seine Ziele waren zum einen, das eigene Land Richtung Europa zu öffnen und zum anderen, Verbündete gegen das Osmanische Reich zu gewinnen, das immer weiter Richtung Westen vorgedrungen war. Russland sollte eine europäische Großmacht werden.

Seine Geographen ließ der Zar die Karten neu zeichnen: Der Ural sollte die Grenze zwischen Europa und Asien markieren - und damit der westliche Teil Russlands als dauerhafter Teil des "alten Kontinents" festgeschrieben werden. Mit dem Aufbau Sankt Petersburgs nach den Vorbildern Rom und Versailles und der Verbindung durch die Ostsee öffnete Peter der Große das "Fenster zum Westen". Seitdem zieht sich die Frage "Gehört Russland nun zu Europa oder nicht?" wie ein roter Faden durch die gesamte Geschichte des Landes. Und sie ist mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine beklemmend aktuell geworden.

Führungsrolle Russlands in Eurasien

Nach dem Sturz des Zarenreichs und der Etablierung der kommunistischen Herrschaft entstand in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts in russischen Emigrantenkreisen die Idee vom Eurasismus (Ewrazijstwo). Zwei der bekanntesten Vertreter waren Nikolai Trubezkoj und Pjotr Sawizkij. Sie strebten eine Führungsrolle Russlands in einem künftigen, riesigen Eurasien an. Ein Neologismus, der zwischen Europa und Asien einen neuen Kontinent - Eurasien - erfindet.

Anti-Kriegs-Proteste in russischen Städten "Nein zum Krieg!" In St. Petersburg rufen am Donnerstagabend mehrere hundert Menschen immer wieder: "Nein zum Krieg!" Viele Russen fühlen sich den Ukrainern eng verbunden, oft bestehen familiäre Beziehungen. Einige Protestierende hatten angesichts des von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten Einmarschs in die Ukraine Tränen in den Augen.

Anti-Kriegs-Proteste in russischen Städten Polizisten im Einsatz Trotz eines Demonstrationsverbotes und angedrohter harter Strafen wagten sich nach Angaben des Bürgerrechtsportals Owd-Info Menschen in 44 Städten auf die Straße - und wurden vielfach festgenommen.

Anti-Kriegs-Proteste in russischen Städten Protest und Festnahmen Bei den Anti-Kriegs-Demonstrationen, wie hier in Moskau, wurden nach Angaben von Bürgerrechtlern mehr als 1700 Menschen festgenommen. In Moskau versammelten sich die Demonstranten auf dem zentralen Puschkin-Platz.

Anti-Kriegs-Proteste in russischen Städten Solidarität mit der Ukraine "Nein zum Krieg! Zieht die Truppen zurück!", ist auf dem Plakat einer Demonstrantin in St. Petersburg zu lesen. Die Proteste waren die größten seit Anfang vergangenen Jahres, als der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen wurde.

Anti-Kriegs-Proteste in russischen Städten Gewalt gegen Demonstranten Russische Sicherheitskräfte sind bekannt dafür, oft mit Härte vorzugehen - vor allem gegen oppositionelle Demonstranten. Die Behörden hatten Kundgebungen immer wieder auch mit Verweis auf die Corona-Pandemie verboten. Augenzeugen dokumentierten mit Videos die Polizeigewalt.

Anti-Kriegs-Proteste in russischen Städten Widerstand im Polizeigewahrsam Ein festgenommener Anti-Kriegs-Demonstrant zeigt in einem Polizei-Transporter das Peace-Zeichen - das internationale Symbol für Frieden - auf seinem Handrücken. Autorin/Autor: Claudia Dehn, dpa



Den sich etablierenden Bolschewismus sahen die Eurasier als westlichen Import und die Modernisierungsversuche von Peter dem Großen als Grund für den Zerfall des Zarenreichs an. Sie wollten einer Marginalisierung Russlands entgegenwirken und sprachen sich für ein eurasisches Imperium als Gegenpol zu den romano-germanischen Kulturen aus - mit der orthodoxen Kirche als Stütze und nach dem Modell des starken Mongolenreichs.

"Die ersten Eurasier haben das Mongolenjoch (Anmerkung der Redaktion: Damit sind die Angriffe und Herrschaft des Mongolenreichs zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert gemeint) positiv gedeutet. Das habe der russischen Kultur erlaubt, produktiv auf asiatische Einflüsse einzugehen. Aus diesem Grund, sagen die Eurasier damals und heute, sei Russland dafür prädestiniert, sich nach Asien auszubreiten und dort wirtschaftliche und politische Beziehungen aufzubauen. Und das ist natürlich im Prinzip auch gegen das große zivilisatorische Projekt des Westens gerichtet", sagt Ulrich Schmid, Slawist und Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen.

Doch die Idee eines Ewrazijstwo konnte sich nicht durchsetzen und geriet in den Hintergrund. Einhundert Jahre später wurde der Mythos von Eurasien dann aber wieder aus der Schublade geholt. Seitdem erlebt er einen regelrechten Aufschwung im politischen Diskurs Russlands, das sich nach außen gerne als integrativ gegenüber den Völkern und Ethnien Zentralasiens sowie dem Islam darstellt.

Der Zerfall der Sowjetunion und die Neuerfindung Russlands

Nach dem Zerfall der Sowjetunion befand sich Russland in einem ideologischen Vakuum. Erneut ließ es sich auf einen "Flirt" mit dem Westen ein, allerdings zögerlich und vage. So wiederholte Michail Gorbatschow die Metapher von einem "gemeinsamen europäischen Haus", die bereits seine Vorgänger Leonid Breschnew und Nikita Chruschtschow in den 1970er- und 1980er-Jahren postulierten. Boris Jelzin prophezeite die "Rückkehr in die europäische Zivilisation" und selbst Wladimir Putin sprach davon, dass Russland eine europäische Macht sei. Es entstand zunächst der Eindruck, dass der Generationenwechsel im Kreml die alte sowjetische Vorstellung von der unüberbrückbaren Trennung zwischen Ost und West mit der Zeit verblassen ließ. Doch die Annäherung an den Westen war nicht von langer Dauer.

Um die Jahrtausendwende wurde die alte Ideologie neu aufgelegt und entwickelte sich zu einem politischen Paradigma für viele Russinnen und Russen: die Idee vom Neo-Eurasismus. "Eine Konstante beim eurasischen Denken in Russland ist der geopolitische Ansatz, der davon ausgeht, dass Russland nicht Teil des Westens ist", sagt Ulrich Schmid.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Michail Gorbatschow tritt zurück Eine Familie in Moskau verfolgt die im TV übertragene Rede, in der Michail Gorbatschow am 25. Dezember 1991 seinen Rücktritt vom Amt des Staatspräsidenten erklärt. Mit seinem Glasnost (Transparenz) und Perestroika (Umstrukturierung) genannten Kurs hat der Reform-Kommunist seit 1985 den Wandel in seinem Land eingeleitet.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Georgien feiert Unabhängigkeit Am 9. April 1991 feiern die Menschen in Georgiens Hauptstadt Tbilisi ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion, für die sich bei einer Volksabstimmung 98,9 Prozent ausgesprochen haben.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Mstislaw Rostropowitsch dirigiert Der weltberühmte Cellist, Pianist und Komponist Mstislaw Rostropowitsch dirigiert am 29. September 1993 ein Konzert auf dem Roten Platz in Moskau. Die Sowjetunion hatte den Musiker wegen seines Engagements für Menschenrechte 1976 ausgebürgert.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Luxuswohnungen hinter Zäunen Im Südwesten Moskaus errichtet das russisch-amerikanische Joint Venture “Perestroika” im Sommer 1992 eine “Gated Community” für Geschäftsleute aus dem In- und Ausland. Für die meisten Menschen bleibt hingegen das Wohnen in Plattenbauten Normalität.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Moderne Architektur Die Friedensbrücke über den Fluss Kura und das Musiktheater im Rike-Park im Zentrum der georgischen Hauptstadt Tbilisi sind von italienischen Architekten entworfen worden.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Moderne Ausbeutung Saisonarbeiter aus Usbekistan, die um ihren Lohn geprellt wurden, sitzen bei eisigen Temperaturen im Januar 2012 im Bezirk Kotelnikowo in der russischen Region Wolgograd fest.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Jüdische Auswanderer Sowjetische Juden drängen sich 1990 in Moskau am Eingang der niederländischen Botschaft, die die diplomatische Vertretung Israels übernommen hat. Zuvor hatte die israelische Regierung der Einwanderung von 230.000 Juden aus der Sowjetunion zugestimmt.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Russische Mafia in Spanien Bei einer europaweit koordinierten Operation gegen die Organisierte Kriminalität werden im Juni 2005 in einer Villa 20 Kilometer südwestlich von Barcelona zahlreiche Mitglieder eines russischen Mafia-Clans verhaftet.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Krieg in Tschetschenien Blick auf die fast völlig zerstörte Hauptstadt Grosny, nachdem russische Truppen im Dezember 1994 in die abtrünnige Kaukasus-Republik einmarschiert waren. Im März 1996 verkündete Präsident Boris Jelzin das Ende des Einsatzes.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Schwulen-Parade in Kiew Mehrere Tausend Menschen beteiligen sich im Juni 2019 unter massivem Polizeischutz in der ukrainischen Hauptstadt an der “Gay Pride Parade”. Homophobie und anderen Formen der Ausgrenzung und Bedrohung sind alltäglich.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Religion und Politik Orthodoxe Priester stellen sich im Januar 2014 in Kiew im vollen Ornat zwischen die pro-europäischen Demonstranten und die martialisch gerüstete Bereitschaftspolizei auf dem zentralen Platz Majdan Nesaleschnosti.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Umwelt-Katastrophe Die frühere Hafenstadt Muinak lag bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts auf einer Halbinsel am südlichen Ende des Aralsees. Der einst viertgrößte See der Welt zwischen Usbekistan und Kasachstan ist auf zehn Prozent seiner ursprünglichen Größe geschrumpft.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Wahlkampf in Belarus Teilnehmerinnen einer Kundgebung halten im Juli 2020 Porträts der oppositionellen Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja und ihrer Mitstreiterinnen Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikowa in die Höhe. Der seit 1994 zunehmend diktatorisch regierende Präsident Alexander Lukaschenko lässt Protest brutal unterdrücken.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Journalisten in Lebensgefahr Vertreter der Zivilgesellschaft und der demokratischen Opposition Aserbaidschans erinnern 2015 am Grab Elmar Huseinows an das Schicksal des regierungskritischen Journalisten, der zehn Jahre zuvor erschossen worden war.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Obzöner Luxus Werbung in Jekaterinburg für ein Luxus-Mobiltelefon, das 2008 sagenhafte 4.520.000 russische Rubel kosten soll. Das waren damals umgerechnet 126.000 Euro. Nach Jahrzehnten des Mangels können sich aber viele verarmte Menschen auch weniger teure Luxus-Artikel nicht leisten.

Postsowjetische Lebenswelten in Bildern Singend nach Europa Die Sängerin Ruslana aus der Ukraine gewinnt 2004 in Istanbul mit ihrem Lied "Wild Dance" den Eurovision Song Contest. Seit der Jahrtausendwende triumphieren sechsmal Musikerinnen und Musiker aus Nachfolgestaaten der Sowjetunion den jährlich stattfindenden Wettbewerb. Autorin/Autor: Marcel Fürstenau



Der russische Kulturkern als Magnet

Während sich Putin in seiner ersten Amtszeit von 2000 bis 2008 dem Westen eher freundlich gesinnt zeigte, wandte sich der im Jahr 2012 erneut gewählte Präsident zunehmend vom Westen ab. "Eines der großen ideologischen Projekte von Putin bestand darin, eine neue russländische Nation zu schaffen - mit einem russischen Kulturkern, der durch die russische Sprache, die russische Literatur und bis zu einem gewissen Grad auch durch die russische Orthodoxie bestimmt sein soll. Und dieser russische Kulturkern soll alles, was zum russländischen Imperium gehört, wie ein Magnet zusammenhalten", so der Slawist. In der Logik des Neo-Eurasismus ist Russland sozusagen zur Größe verpflichtet: Der Verzicht auf weitere Expansion würde die Existenz des russischen Volkes in Frage stellen. Die Völker Eurasiens müssten sich unter der Führung Russlands vereinen.

Einer der Verfechter dieser Theorie ist Alexander Dugin, Publizist, Politologe und Co-Vorsitzender der mittlerweile verbotenen Nationalbolschewistischen Partei Russlands. In seinen Büchern "Vierte politische Theorie" und "Grundlagen der Geopolitik" entwickelt er die Theorie von der "Wasserkultur" und "Trockenkultur". Die erste soll die atlantische, amerikanisch globalisierte, liberale und individualistische Kultur darstellen, die zweite - das komplette Gegenteil - einen starken, konservativen, anti-liberalen, autoritären Kulturkreis, der einen Humanismus in seiner universellen Annahme ablehnt. Für seine radikalen Äußerungen wird Dugin von vielen Neu-Rechten auf der ganzen Welt gefeiert - von jenen, die in Russland einen starken Verbündeten gegen die moderne und liberale Vorherrschaft in ihren eigenen Ländern sehen, so etwa von der Alt-Right-Bewegung in den USA oder von der Identitären Bewegung in Deutschland.

Zur Größe verpflichtet

"Putin und der Kreml halten vorsichtige Distanz zu Dugin, obwohl es natürlich zahlreiche Berührungspunkte zwischen dem Programm des Kremls und Dugins Eurasismus gibt. Aber indem Putin gewissermaßen eben nicht die Extrempositionen Dugins übernimmt, erscheint der Präsident in den Augen der russischen Öffentlichkeit als der Gemäßigte von beiden", beschreibt Ulrich Schmid.

Video ansehen 01:02 Selenskyj: "Berge von Leichen russischer Soldaten"

Eine weitere wichtige Rolle in Putins politischer Ausrichtung habe der Autor des Buchs "Archipel Gulag" gespielt - Alexander Solschenizyn. "Solschenizyn war derjenige, der sich in den 2000er-Jahren mehrmals mit Putin getroffen hat. Die beiden waren sich einig, dass man die ostslawische Einheit von Belarus, Ukraine und Russland wiederherstellen müsse. Und beide waren sich eigentlich auch einig, dass eine westliche Demokratie als Staatsform für Russland schädlich sei", so der Slawist.

Putins Ideologiemix

Unter Experten herrscht zum größten Teil Einigkeit darüber, dass der Eurasismus nicht die einzige Theorie ist, die Putins Innen- und Außenpolitik bestimmt. Der russische Präsident wird vielmehr als Eklektiker bezeichnet, der sich nur bestimmte Ansätze aus verschiedenen Ideologien herauszieht. In seinem Buch "Technologien der Seele" beschreibt Ulrich Schmid neben dem Neo-Eurasismus noch zwei andere Ideologien, die spezifisch für Putins Entscheidungen seien.

Zum einen nennt er den imperialen Zugang zur eigenen Geschichte, "das oft wiederholte Argument der angeblich 1000-jährigen Staatlichkeit Russlands, die auf die Kiewer Rus zurückgeht und sich dann über das Moskauer Fürstentum, das zaristische Imperium und die Sowjetunion bis zur heutigen Russländischen Föderation erstreckt". Die dritte Komponente sei die russisch-orthodoxe Kirche.

Der Krieg als Thema eines Karnevalswagens - statt fröhlicher Umzüge gab es 2022 Friedensdemos

Aus den verschiedenen Ansätzen "bastelt sich Putin ein patriotisches Programm, das auf die Wiederherstellung dessen hinausläuft, was er das historische Russland nennt", so Ulrich Schmid. "Das historische Russland ist dieses 1000-jährige Russland, in dem Belarus, die Ukraine und Russland ganz eng zusammengehören."

Legitimation aus der Geschichte

Der Präsident der Russländischen Föderation vereinnahmt für sich Theorieansätze, die ihm gefallen und die in seine Gesamttheorie passen. Die Legitimation dafür holt er sich aus der Geschichte. Dabei stellt Wladimir Putin sein Land und sein Volk als Kämpfer gegen den Nationalismus und Faschismus dar. Zugleich unterstützt er aber offen rechte Parteien und Bewegungen in Westeuropa und den USA.

Wladimir Putins TV-Ansprache vom 24. Februar 2022

Die Russen sind in Putins Weltsicht und der Propaganda der Staatsmedien die Guten, die Helfer, die Retter der Slawen oder sogar der ganzen Welt. Und doch führt die russische Armee gerade in Putins Auftrag einen Angriffskrieg gegen ein anderes slawisches Volk. Doch in Putins Reden ist Russland nie der Aggressor.

Auch das Bild vom starken und vereinten Russland spielt wieder eine wichtige Rolle in der Staatspropaganda. Doch wie vereint kann ein Russland sein, das Oppositionelle verfolgt und seine eigenen Bürger, die friedliche demonstrieren, massenhaft verhaften lässt?