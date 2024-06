Putin betont Bedeutung Vietnams für Moskau

In Nordkorea hat der russische Staatschef Wladimir Putin ein Beistandsabkommen geschlossen. Nun ist er nach Vietnam gereist. Dort will er die strategische Partnerschaft ausbauen.

Zu Beginn seines Besuchs in Vietnam ist der russische Präsident Wladimir Putin mit dem Staatschef des südostasiatischen Landes zusammengetroffen. To Lam, der erst seit einem Monat im Amt ist, empfing Putin mit einer Militärgarde am Präsidentenpalast in der Hauptstadt Hanoi.

Der Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Vietnam sei für Russland eine Priorität, sagte Putin nach einer Meldung der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS. Zugleich gehöre Vietnam zum asiatischen Staatenbündnis ASEAN, mit dessen Mitgliedern Moskau im Dialog stehe.

Putin lud den vietnamesischen Präsidenten auch zum 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Deutschland unter der Diktatur von Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg ein. Der Jahrestag soll im kommenden Jahr in Moskau feierlich begangen werden.

Am Flughafen von Hanoi wurde der russische Präsident Wladimir Putin (links) vom Vize-Ministerpräsidenten Tran Hong Ha begrüßt Bild: Minh Hoang/AP Photo/picture alliance

Nach Beratungen mit Lam soll Putin später weitere hochrangige vietnamesische Politiker treffen, darunter Nguyen Phu Trong, den Chef der Kommunistischen Partei Vietnams. Zudem will Putin in Hanoi mit vietnamesischen Studenten sprechen, die in Russland oder vormals in der Sowjetunion studiert haben.

Langjähriger Verbündeter

Es ist Putins fünfte Vietnam-Visite als Staatschef. Das Land ist seit der Ära der kommunistisch regierten Sowjetunion ein Verbündeter Moskaus. In einem Beitrag für die als Sprachrohr der Kommunistischen Partei geltende Zeitung "Nhan Dan" dankte Putin dem Land für seine "ausgewogene Haltung zur Ukraine-Krise". Hanoi hat sich in Abstimmungen bei den Vereinten Nationen zur Verurteilung der russischen Invasion in der Ukraine der Stimme enthalten.

Nach Angaben russischer Vertreter soll es bei den politischen Gesprächen um "den Zustand und die Perspektiven der weiteren Entwicklung einer allumfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Russland und Vietnam in Handel und Wirtschaft, Forschung und Technologie sowie in humanitären Bereichen" gehen. Daneben würden bei dem zweitägigen Besuch auch Fragen der internationalen Politik angesprochen.

Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern lag im Jahr 2022 bei nur 3,5 Milliarden Dollar (mehr als 3,2 Milliarden Euro). Damit beträgt es nur einen Bruchteil des Handelsvolumens, das Vietnam mit China (175 Milliarden Dollar) und den USA (123 Milliarden Dollar) teilt.

Geht es auch um Waffen?

Beobachter gehen davon aus, dass bei dem Besuch auch mögliche Waffenlieferungen thematisiert werden. Zur Delegation Putins gehören nach Informationen aus dem Kreml neben dem stellvertretenden Verteidigungsminister Alexander Fomin auch der Chef der russischen Behörde für militärisch-technische Zusammenarbeit, Dmitri Schugajew, und der Direktor des Rüstungskonzerns Rosoboronexport, Alexander Michejew.

Es sei zu erwarten, dass der Kremlchef die Handelsbeziehungen ausbauen wolle und Vietnam zu Waffenkäufen in Russland drängen werde, sagte der Vietnam-Experte Carl Thayer, früher Professor an der Universität von Neusüdwales in Australien, der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich wolle Putin zeigen, dass er trotz des Angriffskrieges gegen die Ukraine international nicht isoliert sei.

Beistandspakt mit Nordkorea

Vor seinem Aufenthalt in Vietnam hatte Putin Nordkorea besucht. In dem international abgeschotteten Land hatten der russische Staatschef und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un am Mittwoch ein Abkommen unterzeichnet, in dem sie sich "gegenseitigen Beistand im Falle einer Aggression" eines anderen Staates zusichern. Kim sagte Putin zudem seine "volle Unterstützung" im Konflikt mit der Ukraine zu.

Putin und Kim vereinbaren Sicherheitspartnerschaft To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Russland kauft nach westlichen Erkenntnissen in Nordkorea Munition und Waffen für seinen Krieg gegen die Ukraine. Unklar ist, ob und welche technische Hilfe Russland im Gegenzug Nordkorea leistet. Dies wird von den westlichen Ländern, aber auch von China mit Misstrauen gesehen. Pjöngjang arbeitet zudem an eigenen Atomwaffen.

In Nordkorea war Putin mit einem aufwendigen Empfang samt Militärkapelle und Wimpel-schwenkenden Menschen und einer synchronisierten Massen-Tanzaufführung willkommen geheißen worden. Seine Begrüßung in Vietnam fiel etwas zurückhaltender aus.

Vietnam will sich nicht vereinnahmen lassen

Das südostasiatische Land ist eine globale Produktionsdrehscheibe und versucht nach Ansicht von Beobachtern, freundliche Beziehungen zu allen Seiten zu pflegen, dabei aber niemandem verpflichtet zu sein. Vor allem ist Hanoi erkennbar bemüht, angesichts der wachsenden Rivalität zwischen China und den USA für keine Seite Partei zu ergreifen - in einer Zeit, in der beide Supermächte ihren Einfluss in der Region ausbauen wollen.

kle/jj (afp, dpa)