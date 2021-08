Posthume Ehrung: Joséphine Baker kommt ins Pantheon

Es ist der Ruhmestempel der Nation, die Gedenkstätte für große Persönlichkeiten der französischen Geschichte aus Politik, Kultur und Wissenschaft. Wer im Panthéon von Paris liegt, ist zwar tot, aber auch unsterblich. Unter den 80 dort Beigesetzten sind nur fünf Frauen. Jetzt kommt mit Joséphine Baker die sechste hinzu - und die erste schwarze Persönlichkeit überhaupt.

Nur der französische Präsident darf entscheiden, wer im Pantheon zur ewigen Ruhe beigesetzt wird. Und Emmanuel Macron stimmte zu, dass Joséphine Baker, die 1975 in Monaco beerdigt wurde, hier einziehen darf. Die Überführungszeremonie soll am 30. November stattfinden - dem Tag, als die gebürtige Amerikanerin bei ihrer Hochzeit mit dem Franzosen Jean Lion die französische Staatsbürgerschaft erhielt.

Petition an den Präsidenten

Seit 2013 hatte sich Bakers Sohn Brian Bouillon-Baker zusammen mit Gleichgesinnten für die Aufnahme seiner Mutter ins Pantheon stark gemacht. 38.000 Unterschriften erhielt die Petition, die man Macron vorgelegt hatte und die Josephine Bakers Verdienste in wenigen Worten zusammenfasst: "Sie war eine Künstlerin, der erste schwarze internationale Star, eine Muse der Kubisten, eine Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg in der französischen Armee, aktiv an der Seite von Martin Luther King im Kampf für die Bürgerrechte."

Das Panthéon ist viel mehr als ein Mausoleum: Es ist die Ruhmeshalle der französischen Helden

"Als der Präsident ja sagte, war die Freude groß", so die Fürsprecherin und Unternehmerin Jennifer Guesdon zur Nachrichtenagentur AFP.

Kein leichter Start ins Leben

Als Joséphine Baker am 03.06.1906 in den Slums von St. Louis im Bundesstaat Missouri in den USA als uneheliche Tochter einer Schwarzen und eines weißen Spaniers das Licht der Welt erblickte, hätte wohl niemand gedacht, dass sie einst in Frankreichs Allerheiligem im Herzen von Paris an der Seite von Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Emile Zola oder Marie Curie die endgültige Ruhe finden wird.

Sie arbeitete als Kind als Hausmädchen bei reichen Weißen, half bei einer Theatertruppe als Ankleidemädchen aus und sprang dort mit 16 Jahren ein, als eine Tänzerin krank wurde. Es war der Beginn einer beispiellosen Karriere. Auf der Bühne eroberte Joséphine Baker die Welt. In den 1920er-Jahren machte sie den "Hot Jazz" in Paris, Berlin und Rom salonfähig; legendär ihr wilder Tanz in einem Röckchen aus 16 Bananen. Im berühmten Varietétheater "Folies Bergère" in Paris war sie Stammgast, mit der "Revue Nègre" tourte sie quer durch Europa.

Die Tänzerin war das Sexsymbol der Goldenen 20er-Jahre - und erhielt unzählige Heiratsanträge

In ihrer US-amerikanischen Heimat allerdings erlebte Baker bei einer Tournee massive rassistische Anfeindungen. Nach der Show musste sie durch den Dienstboteneingang verschwinden. Enttäuscht wurde sie 1937 endgültig französische Staatsbürgerin - durch ihre Heirat mit dem französischen Juden und Großindustriellen Jean Lion.

Widerstand: gegen Hitler und gegen Rassismus

Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 und die Besetzung Frankreichs durch Hitlers Wehrmacht verändert das Leben von Joséphine Baker grundlegend. Sie arbeitete für das Rote Kreuz und wurde Agentin der französischen Widerstandsbewegung "Résistance". Dafür verlieh ihr General Charles de Gaulle nach Kriegsende das Band der französischen Ehrenlegion.

Zeit ihres Lebens kämpft sie gegen Rassismus. In ihrem Schloss "Les Milandes" in der Dordogne adoptierte sie zwölf Kinder unterschiedlicher Herkunft und Religion; ihre "Regenbogen-Familie" war für sie ein Symbol der Toleranz. 1963 marschierte sie an der Seite von Martin Luther King bei dem legendären "Marsch auf Washington" mit, um gegen den Rassismus in den USA zu protestieren.

Joséphine Baker mit ihren Adoptivkindern

Am 12. April 1975 starb Joséphine Baker im Alter von 68 Jahren an Herzversagen und wurde in Monaco beigesetzt. Posthum wird ihr jetzt also die höchste Ehre zuteil, die Frankreich für die Großen der Nation vorgesehen hat - die Beisetzung im Pantheon: "Aux grands hommes, la patrie reconnaissante" steht dort seit 1791 in Stein gemeißelt: "Das Vaterland gedenkt seiner großen Männer und Frauen."