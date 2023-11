Pistorius kündigt "starkes Signal an die Ukraine" an

Die geplante Erhöhung der Militärhilfe sei ein "starkes Signal an die Ukraine, dass wir sie nicht im Stich lassen", sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius im Ersten Deutschen Fernsehen der ARD. Er bestätigte damit indirekt Berichte des ARD-Hauptstadtstudios und der Zeitung "Bild am Sonntag", wonach die Unterstützung 2024 von vier auf acht Milliarden Euro aufgestockt werden soll.

"Wir wollen nächstes Jahr nicht in die Situation kommen, dann, wenn es darauf ankommt, noch mal nachfordern zu müssen", so Pistorius. Deswegen sei die Erhöhung ein "wichtiges Signal" - "übrigens gerade auch jetzt, wo die Ukraine ihren Kampf weiterführen muss und gleichzeitig ein Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit weltweit sich mehr nach Israel richtet".

ukrainische Soldaten (nahe Bachmut)

Die zusätzliche "Ertüchtigungshilfe" für die Ukraine solle in der am Donnerstag beginnenden Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages beschlossen werden, berichtete ein Insider. Darauf habe sich die Regierungskoalition aus SPD, FDP und Grünen im Grundsatz verständigt. Die "Ertüchtigungshilfe" wird nicht aus dem Verteidigungsetat finanziert. Sie läuft über den sogenannten Einzelplan 60 im Bundesetat, in dem sich Vorhaben finden, deren Ausgaben nicht einem einzelnen Ministerium angerechnet werden.

NATO-Ziel in Sicht

Mit den zusätzlichen Ausgaben für die Ukraine würde Deutschland zugleich das Zwei-Prozent-Ziel der NATO erfüllen: Die Verteidigungsausgaben betrügen dann 2,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In den vergangenen Jahren lag die Bundesrepublik stets unter dieser Quote.

