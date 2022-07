"PHOTO no SHOOTING!": russisch-ukrainische Fotoausstellung

In den Sommerausstellungen vieler deutscher Museen geht es um leichtere Themen. Michael Fuchs, Kurator des Museumsbergs Flensburg, entschied sich dagegen, die Augen nicht vom aktuellen Weltgeschehen abzuwenden. "Wir hatten für diesen Sommer eine andere Ausstellung geplant", sagt Fuchs im Gespräch mit der DW.

"Aber nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hatte ich das Gefühl, dass ich nichts Leichtes ausstellen kann, und ich wollte unbedingt etwas zu diesem Thema machen und möglichst einen Beitrag zum Frieden leisten." Heraus kam die Ausstellung "PHOTO no SHOOTING!", ein Wortspiel mit dem Begriff "Photoshooting", der sich aus den englischen Wörtern für "Foto" und "Schießerei" zusammensetzt.

Im März erhielt Fuchs einen Anruf von dem in Berlin lebenden russischen Fotografen Dmitry Vyshemirsky, der vorschlug, eine Ausstellung zum Ukraine-Russland-Krieg zu organisieren. "Und dann schlug er vor, seinen Freund Yuriy Kosin einzubeziehen, der zu diesem Zeitpunkt aus der Ukraine floh", erzählt Fuchs. Kosin lebte in Irpin, das von den russischen Streitkräften schwer bombardiert wurde. Kosin floh zu Fuß, erst nach Kiew und dann weiter nach Krakau, wo seine Tochter lebt.

"Dmitry erreichte ihn am Telefon. Yuriy erzählte mir später, dass dies ein sehr, sehr wichtiger Moment für ihn war. Er wusste, dass er fliehen musste, aber auf der anderen Seite wartete jemand auf ihn, und dort war ein Projekt in Planung. Das hat ihm Mut gemacht", erinnert sich der Kurator.

Vyshemirsky: "Ukrainer mit russischem Pass"

Es sei sehr ungewöhnlich gewesen, diese Ausstellung zu kuratieren, weil er die Fotografen nicht zur Auswahl der Bilder habe einladen können, sagt Michael Fuchs. Zudem sei es schwierig gewesen, überhaupt Bilder zu bekommen. Yuriy Kosin habe auf seiner Flucht nur mitgenommen, was er tragen konnte.

"Ich musste zuerst einen Laptop für ihn organisieren", sagt Fuchs. "Ich habe das Geld überwiesen, damit seine Tochter einen kaufen konnte. Und dann hat er mir die Fotos geschickt, die er auf einer Festplatte gespeichert hatte." Schließlich gelang es Fuchs, hochauflösende Bilder zu bekommen, die er für die Ausstellung in Flensburg ausdruckte.

Die Ausstellung ist auch ungewöhnlich, da sie die Arbeiten eines russischen Fotografen mit denen eines ukrainischen Fotografen zusammenbringt. Vyshemirsky sage häufig, er sei ein "Ukrainer mit russischem Pass", so Fuchs. In der Ukraine in eine Familie geboren, die unter dem repressiven Regime der Sowjetunion als "politisch unzuverlässig" galt, wurden die Vyshemirskys von den Behörden mehrmals zwangsumgesiedelt, bis sie sich 1960 schließlich in Kaliningrad niederließen, weshalb der Fotograf einen russischen Pass besitzt.

"Für mich sind Russland und die Ukraine in meinem Herzen vereint. Ich habe zwei Kulturen. Es tut mir Leid, wenn ich höre, dass viele Künstler aus der Ukraine nichts mit ihren russischen Kollegen zu tun haben wollen", sagte Vyshemirsky dem deutschen TV-Sender NDR. Auch Kosin hält die Feindschaft zwischen den Menschen der beiden Länder für reine Propaganda. "Es gibt keinen Konflikt zwischen Russen und Ukrainern", sagte er dem NDR. "Sie sind seit Jahren befreundet."

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Lwiw: Historisches Zentrum Die in der West-Ukraine gelegene Stadt Lwiw wurde im späten Mittelalter gegründet und war jahrhundertelang ein wichtiges Zentrum für Verwaltung, Religion und Handel. Das zeigen die Gotteshäuser verschiedener Religionsgemeinschaften. Charakteristisch sind auch die barocken Gebäude - sie zeigen, wie sich damals die osteuropäische Bauart mit deutschen und italienischen Einflüssen vermischte.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Kiew: Sophienkathedrale und Höhlenkloster Lawra Petschersk Die Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert wurde gebaut, um der Hagia Sophia (im heutigen Istanbul) Konkurrenz zu machen. Ihre Mosaike und Fresken befinden sich in einem beeindruckenden Zustand. Die Sophienkathedrale in Kiew hatte großen Einfluss auf andere Tempelbauten. Gemeinsam mit dem nahe gelegenen Klosterkomplex trug sie bei, dass die Gegend zu einem Zentrum des orthodoxen Glaubens wurde.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Czernowitz: Residenz der orthodoxen Metropoliten der Bukowina und Dalmatiens Die ehemalige Residenz des Metropoliten - also dem geistlichen Vorsteher der orthodoxen Kirche in Bukovina und Dalmatien - zeugt von byzantinischen, gotischen und barocken Einflüssen. Der Bau spiegelt die vielfältige religiöse und kulturelle Identität der österreichisch-ungarischen Monarchie wider. Der Komplex wurde von 1864 bis 1882 vom tschechischen Architekten Josef Hlávka erbaut.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Staro-Nekrassowka: Struve-Bogen Der Struve-Bogen erstreckt sich über 2821 Kilometer von der Ukraine bis nach Hammerfest, Norwegen. Entlang dieser Strecke vermaß der Astronom Wilhelm Struve die Erdkugel und leitete daran die genaue Form des Erdkörpers ab - eine grandiose wissenschaftliche Leistung, die als Weltkulturerbe geadelt wurde. Das Foto aus dem Jahr 1985 zeigt das Denkmal des Struve-Bogens in Norwegen.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Sewastopol: Antike Stadt Chersones und ihre Chora Die Stadt Chersones wurde im 5. Jahrhundert v. Chr. von dorischen Griechen gegründet. Ihre Ruinen befinden sich bei Sewastopol im Südwesten der Krim, die 2014 illegal von Russland annektiert wurde. Die Stätte umfasst öffentliche Gebäudekomplexe und Wohnviertel, frühchristliche Denkmäler und Überreste von Siedlungen aus der Stein- und Bronzezeit. Besonders gut erhalten sind die Weinbergsparzellen.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Oblast Transkarpatien: Holzkirchen der Karpatenregion Dieses Welterbe besteht aus insgesamt 16 "Tserkvas" oder Kirchen. Sie sind in der Gebirgskette der Karpaten verteilt, die sich über die Ukraine und Polen erstrecken. Die Holzblockbauten wurden zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert von orthodoxen und griechisch-katholischen Gemeinden erbaut. Sie sind ein Beispiel für die Holzbautradition der slawischen Länder. Auch ihre Innenausstattung ist berühmt.

Vom Krieg bedroht: Die UNESCO-Welterbestätten in der Ukraine Oblast Transkarpatien: Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten Ebenfalls im Westen der Ukraine befindet sich das Weltnaturerbe der Buchenwälder und Buchenurwälder. Das gesamte UNESCO-Naturerbe umfasst 94 Gebiete in 18 Ländern. Dieses Foto zeigt den Wald von Uholka-Schyrokyj Luh in der Ukraine. Die Buche breitete sich hier nach der letzten Eiszeit vor 11.000 Jahren aus und ist heute ein wichtiger Bestandteil dieses naturbelassenen und komplexen Ökosystems. Autorin/Autor: Cristina Burack (mjs)



Ende der Sowjetunion prägnant eingefangen

Die scharfen blauen Augen eines Soldaten blicken in die Kamera, Kinder verstecken sich hinter einer Mauer, Jungen planschen in einem Bach, Menschen halten die Ränder der blau-gelben ukrainischen Flagge auf dem Maidan fest: Dies sind einige Eindrücke aus der Ukraine, gesehen durch die Augen von Vyshemirsky und Kosin.

"Eines meiner Lieblingsfotos ist von Yuriy Kosin", sagt Michael Fuchs. Das Bild, 2004 während der sogenannten Orangenen Revolution aufgenommen, zeigt eine riesige Lenin-Statue, die von ihrem Sockel gestürzt und auf einen Lastwagen geladen wurde, um abtransportiert zu werden. In diesem Moment fährt eine Bäuerin mit ihrer Ernte auf dem Fahrrad vorbei. "Ich finde dieses Foto so erstaunlich, weil ich mir kein anderes vorstellen kann, das das Ende der Sowjetunion so prägnant einfängt", sagt Fuchs.

Tschernobyl und Maidan: Fotos einer bewegten Geschichte

Die Fotos erzählen die Geschichte der Orangenen Revolution, des Euro-Maidan und der Tschernobyl-Tragödie, sagt der Kurator, der das Ziel der Ausstellung darin sieht, "der Öffentlichkeit in Deutschland zu zeigen, was für ein Land die Ukraine wirklich ist, ihre Geschichte und Kultur. Was sind das für Menschen, die dort leben? Was bewegt sie und was verlieren wir alles in diesem Krieg?"

Die Ausstellung "PHOTO no SHOOTING!" ist noch bis 23. Oktober 2022 zu sehen.

Übersetzung aus dem Englischen: Nikolas Fischer, Torsten Landsberg