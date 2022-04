Im Krieg: Vom Erbe der Geschichte

Filmemacher und Osteuropaexperten über die Wirkung und Hintergründe des Angriffskriegs der russischen Aggressoren.

Prophetisches Kino

Der ukrainische Filmemacher Sergei Loznitsa hat die russischen Militärinterventionen auf der Krim und in der Ostukraine eindrücklich dokumentiert. Schon 2018 zeigt er den Donbass im gleichnamigen Film als Vorhölle. War der Ukraine-Krieg absehbar?

Kampf um kulturelle Autonomie

Seit Jahrhunderten kämpft die Ukraine gegen die „Russifizierung“. Der deutsche Historiker und Osteuropa-Kenner Karl Schlögel über die geschichtlichen Hintergründe des Ukraine-Krieges, über postsowjetische Kulturräume und europäische Identität.

Widersetzt Euch!

2020 scheint in Belarus das Unmögliche möglich: Hunderttausende gehen gegen Diktator Lukaschenko auf die Straße. Regisseur Aliaksei Paluyan hat die Proteste dokumentiert: Der Film "Courage" ist ein hochaktuelles Plädoyer für Mut und Menschlichkeit.

Vom Freund zum Feind

Die Angst ist zurück. Putins Einmarsch in die Ukraine versetzt die Welt in einen kollektiven Schockzustand. Besonders in Ostdeutschland, wo es viel Sympathie für Russland gab. Die DDR und die Sowjetunion waren Bruderstaaten. Was ist geblieben?

