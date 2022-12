Phantome der Nacht: 100 Jahre Nosferatu in Berlin

Blinder Passagier

Im Sarg wird Nosferatu auf ein Schiff gebracht. Während der Fahrt stirbt fast die komplette Besatzung an der Pest. Am Ende sind nur noch der Maat und der Kapitän übrig. Als Nosferatu an Deck erscheint, stürzt sich der Maat vom Schiff. Auch der Kapitän überlebt die Fahrt nicht. Als das Schiff im Hafen einläuft, stellt man fest: Keine lebende Seele mehr an Bord. Nun - fast.