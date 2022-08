"Pferdeflüsterer"-Autor Nicholas Evans gestorben

Robert Redford: Eine außergewöhnliche Karriere

"Ein Gauner und Gentleman"

In "Ein Gauner und Gentleman" spielt Robert Redford, im Bild neben Sissy Spacek, einen in die Jahre gekommenen Bankräuber, dem es gelingt, immer wieder aus dem Gefängnis zu fliehen. Der Film feierte 2018 unter dem Orginaltitel "The Old Man and The Gun" Premiere und war Redfords 79. Film als Schauspieler.