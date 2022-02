14. Wettkampftag

Peking 2022: Eileen Gu gewinnt zweites Gold

Am 14. Tag der Olympischen Spiele in Peking feiert Chinas Ski-Freestyle-Star Eileen Gu ihren zweiten Olympiasieg. Die Deutsche Sabrina Cakmakli scheitert in der Halfpipe am Wind.

Mit drei Medaillen ist Ski-Freestylerin Eileen Gu eine der erfolgreichsten Sportlerin in Peking

"Es waren zwei Wochen mit den intensivsten Höhe- und Tiefpunkten, die ich je erlebt habe. Mein Leben hat sich für immer verändert", sagte Eileen Gu, nachdem sie in ihrer Spezialdisziplin Halfpipe nicht zu schlagen gewesen war. Die gebürtige US-Amerikanerin, die für China startet, sicherte sich nach Gold im Big Air und Silber im Slopestyle erneut die Goldmedaille. Hinter der 18-Jährigen belegten die beiden Kanadierinnen Cassie Sharpe Rachael Karker die weiteren Medaillenränge. Sharpe war in Pyeongchang Olympiasiegerin geworden, Karker ist Weltmeisterin. Die deutsche Finalteilnehmerin Sabrina Cakmakli landete nach drei verhaltenen Fahrten als Zwölfte auf dem letzten Platz. "Ich bin natürlich mega, mega enttäuscht", sagte sie im ZDF: "Es war nicht einfach heute, es war mega windig."

