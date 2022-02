Peking 2022: Eileen Gu springt zu Freestyle-Gold

Eileen Gu wusste vor ihrem letzten Sprung beim Big-Air-Wettbewerb der Damenim Pekinger Shougang Park, dass sie etwas Großes bieten musste. Rang drei, ds war der Chinesin zu wenig. Die Ski-Freestylerin hatte bereits ihre ersten beiden Sprünge gestanden, darunter den spektakulären Double Cork 1440 war, den sie schon im letzten Jahr in Österreich gezeigt hatte. Dennoch hatte sie immer noch fünf Punkte Rückstand auf die Französin Tess Ledeux.

Also fragte Eileen, deren chinesischer Name Gu Ailing lautet, ihre Mutter Gu Yan um Rat. Die weilte, wie üblich, bei den Wettkämpfen ihrer Tochter, unter den Zuschauern. Und sie empfahl ihrer Tochter, auf Nummer sicher zu gehen und einen der Tricks zeigen, die sie schon einmal gemacht hatte. "Ich sagte: 'Hmmm, nein. Veto eingelegt", erzählte Gu den Reportern hinterher lachend.

Stattdessen entschied sie sich für einen Double Cork 1620 Saftey, einen Trick, der viereinhalb Drehungen, zwei Flips und einen Tail Grab umfasst - einen Trick, den sie noch nie zuvor versucht hatte. Bei der Landung ballte sie die Fäuste ob der historischen Leistung, die sie gerade vollbracht hatte.

Und als dann noch Konkurrentin Ledeux der letzte Sprung misslang, jubelten die einheimischen Fans, unter denen sich auch IOC-Präsident Thomas Bach und Tennisstar Peng Shuai befanden, dem 18-jährigen Superstar zu. "Es ist die größte Ehre und der größte Traum, heute hier Gold zu gewinnen, vor allem vor dieser unglaublichen Menge", sagte die 18-jährige Gu nach dem Wettkampf zu den Reportern. "Das war der schönste Moment in meinem Leben. Der glücklichste Moment, Tag, was auch immer in meinem Leben. Ich kann einfach nicht glauben, was gerade passiert ist."

Der nie zuvor ausprobierte Trick

Die chinesische Freestyle-Skifahrerin gab hinterher zu, dass sie den Trick so noch nie im Training oder im Wettkampf ausprobiert, sondern ihn sich nur vorgestellt hatte. "Wenn man das als Training betrachtet, dann viele Stunden", sagte Gu lachend.

Sie fügte hinzu, dass sie sich jeden Tag vor dem Schlafengehen eineinhalb Stunden lang mental vorbereite. Auf die Frage der DW, wie sie sich mental auf einen Trick einstelle, den sie noch nie gemacht habe, sagte sie, dass sie den Trick nicht nur sehe, sondern auch versuche, ihn zu hören.

"Ich habe neun Jahre lang Klavier gespielt. Für mich hat alles ein sehr starkes Rhythmusgefühl, vor allem in der Luft, wenn man den Wind in den Ohren hat", sagte Gu. "Die Geschwindigkeit jeder Drehung ändert sich; wenn man die Drehung abschließt, wird sie schneller. Wenn ich diesen Rhythmus immer wieder höre und ihn mir vorstelle, hilft mir das bei meinem Timing und meinem Gefühl für die Luft."

Vor dem letzten Sprung, vor der letzten Chance, hatte sie das Gefühl, dass es das Risiko wert wäre, den Trick zu probieren. "Selbst wenn ich es nicht geschafft hätte, wäre es eine Gelegenheit gewesen, mich und meinen Geist auf der olympischen Bühne zu präsentieren und zu zeigen, dass ich immer an meine Grenzen gehen will.

Obwohl sie den Rat ihrer Mutter nicht befolgte, verteidigte sie ihn im Nachhinein. "Sie ist keine Tiger-Mutter. Sie kümmert sich nicht so sehr um den Schwierigkeitsgrad", sagte Gu über ihre Mutter, die sie während ihres Studiums an der Stanford University zum Skifahren brachte. "Ich habe das Gefühl, dass sie in gewisser Weise die Stimme der Vernunft ist. Sie ist ein Resonanzboden, und wir sind sehr ähnliche Menschen."

Auf Bitte der DW, ihre Beziehung zu ihrer Mutter zu beschreiben, sagte Gu, dass sie immer eine "große Inspiration" für sie gewesen sei, da sie eine "kluge, selbstbewusste, unabhängige Frau" sei. "Und jetzt, wo ich älter geworden bin, habe ich das Gefühl, dass wir eher Freunde geworden sind als eine Eltern-Kind-Beziehung zu pflegen", fügte die Freestyle-Skifahrerin hinzu. "Sie ist also ein wichtiger Teil meines Teams."

Eileen Gu: Ein Sprung, der noch nie gesprungen wurde

Erst kritisiert, dann gefeiert

Die 18-Jährige könnte nach ihrer ersten von möglicherweise drei Goldmedaillen der größte Star der Spiele in Peking werden. Das chinesische Fernsehen hat sie im Vorfeld der Olympischen Spiele ständig bei Wettkämpfen gezeigt, und es scheint, dass sie in jedem dritten Werbespot vorkommt.

Obwohl sie in San Francisco geboren wurde, beschloss Gu im Alter von 15 Jahren, von den USA nach China zu wechseln. Einige fragten sich, ob sie sich dabei bewusst war, was sie tat, da chinesische Athleten oft angewiesen werden, sich nicht zu äußern und ihre Meinung zu sagen. Viele bezeichneten sie wegen ihres Wechsels in den sozialen Medien sogar als "Verräterin", andere warfen ihr finanziellen Opportunismus vor.

Doch Gu tat ihr Bestes, um sich aus den Diskussionen herauszuhalten. Nach den Spielen wird sie auf den Spuren ihrer Mutter ein Studium in Stanford aufnehmen. "Ich bin genauso Chinesin wie Amerikanerin, und ich habe dem amerikanischen Team meine Dankbarkeit ausgesprochen", sagte sie. So zeigte Gu den Journalisten ihr Handy-Display mit einer Goldmedaille im Hintergrund und nutzte ihre Plattform, um mehr Mädchen für den Sport zu begeistern. "Ich hoffe, dass ich etwas Positives bewirken kann, und mein größtes Ziel ist es jetzt, auf der Welle zu reiten, damit dieser Moment mehr junge Mädchen inspiriert", sagte Gu. "Das war schon immer mein größtes Ziel."

Der Big Air war der erste von drei Wettkämpfen für Gu in Peking. Als nächstes wird sie am 14. und 18. Februar in Zhangjiakou an den Slopestyle- und Halfpipe-Wettbewerben teilnehmen. Mit demselben Mut wie bei ihrem spektakulären Big-Air-Triumph könnten in naher Zukunft weitere Goldmedaillen auf sie und China warten.

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert.