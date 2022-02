Peking 2022: Rodlerin Natalie Geisenberger gewinnt Gold

Im Ziel riss Natalie Geisenberger die Arme nach oben. Ganz souverän gewann die 34 Jahre deutsche Rodlerin den Einzelwettbewerb der Olympischen Winterspiele in Peking und triumphierte damit zum dritten Mal in Serie. Schon nach den ersten beiden Läufen hatte Geisenberger in Führung gelegen, im dritten Durchgang sogar einen neuen Bahnrekord aufgestellt.

Für die gebürtige Münchnerin war es bereits ihr fünftes olympisches Gold. Damit schloss Geisenberger nach Olympiasiegen zu Eisschnellläuferin Claudia Pechstein auf, der deutschen Rekord-Winterolympionikin. Die 22 Jahre alte Olympia-Debütantin Anna Berreiter gewann Silber und sorgte damit für einen deutschen Doppelsieg. Bronze holte die Russin Tatjana Ivanova. Weltmeisterin Julia Taubitz, die am Montag, in Führung liegend, durch einen Sturz alle Chancen eingebüßt hatte, wurde Siebte.

Drittes Olympia-Gold für Mayer

Matthias Mayer gewann die Goldmedaille im alpinen Super-G. Der 31-jährige Österreicher lag im Ziel 0,04 Sekunden vor dem Überraschungs-Zweiten Ryan Cochran-Siegle aus den USA. Bronze ging mit einem Rückstand von 0,42 Sekunden an den norwegischen Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde. Für Mayer war es das dritte Olympia-Gold nach der Abfahrt in Sotschi 2014 und dem Super-G in Pyeongchang 2018. Der frisch gebackene Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz aus der Schweiz schied aus.

Goldmedaillen im Vierjahres-Rhythmus: Österreichs Matthias Mayer siegt im Super G

Die deutschen Starter schafften nach der Enttäuschung in der Abfahrt tags zuvor diesmal ein gutes Mannschaftsergebnis: Als Bester landete Romed Baumann auf Platz sieben. Einen Rang dahinter lag Andreas Sander. Simon Jocher fuhr auf den 13. Platz, Josef Ferstl beendete das Rennen als 18. Nicht an den Start gehen konnte Dominik Schwaiger. Er war am Montag in der Abfahrt gestürzt und hatte sich eine Verletzung am Unterarm zugezogen.

Biathleten im Einzel ohne Medaille

Auch im Biathlon-Einzel konnten die deutschen Männer nicht für eine weitere Medaille sorgen. Einen Tag nach dem Olympiasieg von Denise Herrmann war Benedikt Doll als Sechster Bester des deutschen Quartetts. Gold sicherte sich nach 20 Kilometern in Zhangjiakou auch mit zwei Schießfehlern der stark laufende Franzose Quentin Fillon Maillet. Silber ging an Anton Smolski aus Belarus vor Norwegens Star Johannes Thingnes Bö.

Benedikt Doll unterliefen zwei Schießfehler

Doll unterliefen bei 20 Schüssen zwei Fehler, darunter einer beim letzten Stehendschießen. Dafür kassierte er zwei Strafminuten, büßte

alle Medaillenchancen ein und lag 1:07,1 Minuten hinter dem Sieger. Auf Rang sieben kam Roman Rees mit 1:21,6 Minuten Rückstand. Erik Lesser und Johannes Kühn waren nach zu vielen Schießfehlern frühzeitig ohne Chance.

Big-Air-Sieg für China

Jubel bei den Gastgebern: Eileen Gu holte im Big-Air-Wettbewerb im Ski-Freestyle den dritten Olympiasieg für China bei diesen Heimspielen. Die 18-jährige Gu ist die Tochter eines Amerikaners und einer in die USA eingewanderten Chinesin und startet seit 2019 für China. Mit ihrem dritten und letzten Sprung verdrängte Gu noch die bis dahin führende Französin Tess Ledeux auf den Silberrang in der erstmals bei Winterspielen ausgetragenen Disziplin.

Die gebürtige US-Amerikanerin Eileen Gu kommt mit dem Druck in ihrer Heimat gut zurecht und holt Gold

Bronze holte an ihrem 22. Geburtstag Mathilde Gremeau aus der Schweiz, die in der anderen Freestyle-Disziplin Slopestyle vor vier Jahren in Pyeongchang Silber gewonnen hatte. Die beste deutsche Ski-Freestylerin Aliah Delia Eichinger war in der Qualifikation als 18. ausgeschieden.

Enttäuschung bei deutschen Alpin-Boardern

Der alpine Snowboard-Riesenslalom endete mit Enttäuschungen für die deutschen Medaillenkandidaten: Ramona Hofmeister schied überraschend schon im Viertelfinale des Parallelwettbewerbs aus, Stefan Baumeister war schon in der Qualifikation als 18. gescheitert. Hofmeister hatte bei den Spielen 2018 Bronze gewonnen, Baumeister ist aktuell Führender im Gesamtweltcup.

Den Sieg bei den Frauen sicherte sich Multitalent Ester Ledecka, die ihren Titel aus dem Jahr 2018 verteidigte. In Pyeongchang hatte sie auch Gold im alpinen Super G gewonnen. Diesmal landete die Tschechin vor Daniele Ulbing aus Österreich und der Slowenin Gloria Kotnik.

Bei den Männern setzte sich der Österreicher Benjamin Karl im Finale gegen Tim Mastnak aus Slowenien durch. Bronze holte der für Russland startende Viktor Wild.