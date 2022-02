Was man zum Dopingfall Kamila Walijewa wissen muss

Was ist passiert?

Die 15-jährige Eiskunstläuferin Kamila Walijewa wurde am 25. Dezember 2021 bei den russischen Meisterschaften positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet. Dabei handelt es sich um einen verbotenen Wirkstoff, der in Herzmedikamenten enthalten ist. Das Testergebnis lag jedoch erst viel später vor, nämlich einen Tag nach dem Sieg der russischen Mannschaft im Teamwettbewerb der Olympischen Spiele am 8. Februar. Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA sperrte Walijewa daraufhin, hob die verpflichtende Suspendierung aber bereits am nächsten Tag nach einem Einspruch wieder auf. Dagegen gingen das Internationale Olympische Komitee (IOC), die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und der Eislauf-Weltverband ISU vor. In einem Eilverfahren entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS, dass Walijewa nicht gesperrt wird, sondern auch im Einzelwettbewerb in Peking starten darf.

Wie begründet der CAS seine Entscheidung?

Die CAS-Richter erklärten ihr Urteil für eine Starterlaubnis Walijewas mit dem Verweis auf das Alter der minderjährigen Athletin und die unzureichende Beweislage. Sollte sich der Dopingverdacht im Nachhinein nicht erhärten, wäre Walijewa die Chance genommen worden, um olympische Medaillen zu kämpfen. "Da die B-Probe der Russin noch nicht untersucht worden sei, sei ihr Dopingverstoß noch nicht endgültig bewiesen", erläuterte IOC-Mitglied Denis Oswald.

Was sind die Folgen?

Das Ergebnis im Einzelwettbewerb der Damen wird für längere Zeit nur unter Vorbehalt gelten. Denn sollte Walijewa tatsächlich gedopt sein, müsste sie im Nachhinein aus der Wertung genommen werden. Das IOC hat daher bereits entschieden, dass nach dem Eiskunstlauf-Einzelwettbewerb der Damen in Peking keine Medaillen vergeben werden. Fraglich ist, was passiert, sollte Walijewa nicht unter die besten Drei kommen. In jedem Fall wäre für Russland die Goldmedaille im Teamwettbewerb weg. Der Olympiasieg ginge dann an die USA, Silber an Japan und Bronze an das Team aus Kanada.

Für den russischen Sport geht es indes um weit mehr als ein Dopingvergehen im Eiskunstlauf und verpasste Medaillen. Das Land ist wegen organisierter Manipulationen und der Vertuschung von Sportbetrug wie schon bei den Sommerspielen in Tokio gesperrt. Die russischen Athleten dürfen nur als Vertretung des russischen Olympia-Komitees ROC antreten. Bei Siegerehrungen wird weder die russische Hymne gespielt noch die Flagge gehisst. Ende des Jahres läuft der zweijährige Olympia-Bann aus. Sollte der Fall Walijewa belastbare Hinweise liefern, dass mehr dahintersteckt als ein Einzelfall, könnte der Bann verlängert und verschärft werden. Zudem ist in den USA kürzlich der sogenannte "Rodschenkow Act" in Kraft getreten. Das Gesetz, benannt nach Doping-Whistleblower Grigori Rodschenkow, erlaubt es US-Behörden, Dopingvergehen und die Drahtzieher überall in der Welt zu verfolgen.

Wie erklärt die russische Seite den positiven Test?

Ein Herzmittel im Körper einer 15-Jährigen? Das wirft viele Fragen auf. Da sich Experten einig sind, dass Walijewa nicht selbst auf die Idee gekommen ist, ein Medikament zur Verbesserung der Herzmuskel-Durchblutung einzunehmen, steht Russland nach dem Staatsdoping-Skandal rund um die Olympischen Winterspiele in Sotschi erneut im Fokus. Schlimmer noch, diesmal ginge es sogar um Kinderdoping. Allerdings versucht die russische Seite den positiven Test Walijewas einen Tag nach dem CAS-Urteil damit zu erklären, dass er durch eine Kontamination entstanden sei. Schließlich nehme Walijewas Großvater ein entsprechendes Herzmittel ein. Russischen Medien zufolge habe Walijewas Anwältin in der CAS-Anhörung darauf verwiesen, die Eiskunstläuferin könne aus einem Glas getrunken haben, das zuvor ihr Großvater genutzt habe. Durch eine Speichelübertragung könne dann die verbotene Substanz in ihren Körper gelangt sein.

Wie sind die Reaktionen?

Während Walijewa in den sozialen Medien von vielen teilweise heftig angefeindet wird, wird sie in Russland von der Politik instrumentalisiert. Auf gigantischen Plakaten an mehreren Gebäuden ist die Eiskunstläuferin zu sehen. "Wir, das ganze Land, wünschen Kamila, dass sie die Olympischen Spiele gewinnt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Für Sportminister Oleg Matyzin war der CAS-Spruch die "einzig richtige und gerechte Entscheidung."

In Russlands Hauptstadt Moskau versucht man Kamila Walijewa mit großen Plakaten zu unterstützen

Das sah man besonders in den USA anders: Saubere Athletinnen und Athleten würden nicht ausreichend geschützt und nun sogar bestraft. Sie verdienten aber eine Siegerehrung, forderten die Vertreter der US-Mannschaft. "Wenn Walijewa nachträglich disqualifiziert wird, hätte der CAS den Russen schon wieder erlaubt, die Olympischen Spiele zu verderben", schimpfte auch der renommierte US-Dopingjäger Travis Tygart. "Zum sechsten Mal nacheinander hat Russland die Spiele gekidnappt und den sauberen Athleten ihre Momente gestohlen."

Wie geht es Kamila Walijewa?

Die 15-Jährige gab am Montag im russischen Staatsfernsehen einen Einblick in ihr Seelenleben. Sieben Stunden habe sie bei der Videoanhörung vor den CAS-Richtern zugehört, bei nur einer 20-minütigen Pause. In der Nacht habe sie nicht geschlafen. Schließlich war die nervliche Belastung so groß, dass sie vor laufender Kamera in Tränen ausbrach. "Dies sind Tränen des Glücks, aber wahrscheinlich auch der Trauer", sagte sie. "Ich bin glücklich, aber gleichzeitig emotional müde."