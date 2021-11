Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ist eine nichtstaatliche Organisation mit Sitz in der Schweiz. Das IOC organisiert und betreut die Olympischen Spiele. Präsident der Organisation ist der Deutsche Thomas Bach.

Das IOC beansprucht alle Rechte an den olympischen Symbolen, wie Fahne, Mottos und Hymne, sowie an den Spielen selbst. Aufgrund von Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit der Vergabe einiger Spiele ist das IOC in die Kritik geraten.