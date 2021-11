Panoramastraße

Als Panorama bezeichnet man den freien Blick über den ganzen Horizont. Die Krönung ist ein 360 Grad-Blick. Panoramastraßen sind für die touristische Vermarktung einer Region von erheblichem Wert.

Ein touristisches Highlight sind überall auf der Welt Panoramastraßen. Ein Klassiker hier ist die 4000 Kilometer lange Route 66 quer durch die USA von Chicago bis Santa Monica. In Europa ist die Amalfitana eine der bekanntesten und berüchtigsten Panoramastraßen. Sie mäandert hoch über dem Meer durch haarnadelenge Kurven von Neapel nach Amalfi. Auch die 450 Kilometer lange Deutsche Alpenstraße zwischen Lindau am Bodensee und Schönau am Königssee wartet mit landschaftlichen Höhepunkten auf. Sie ist gleichzeitig Deutschlands erste Ferienstraße, gegründet 1927.