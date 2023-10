Die Gründer der NGO "Provide The Slide" entdeckten 2019 die hervorragenden Wellen vor Robertsport und waren begeistert vom Surfspot in der Küstenregion. Die Schweizer Organisation basiert auf einer einfachen Idee: Alte Surfboards, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz aussortiert werden oder defekt in Kellern verstauben, werden repariert und an Partnerstädte in Westafrika gespendet.