Ein Eisbär spaziert im späten Frühjahr auf dem dünnen Eis in Spitzbergen. Dort wird die Meereisfläche jedes Jahr dünner, da sich das Gebiet siebenmal schneller erwärmt als der Rest der Welt. Alle Gewinner des Wettbewerbs werden in der Ausstellung "Above Us Only Sky" in der San Galgano Abbey in Siena, Italien, ausgestellt. Das Festival findet vom 30. September bis zum 19. November 2023 statt.